Безвісти зниклі на війні проти РФ — історія військового — новини

Мітинг військовополонених у Києві. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

Рідний брат Тетяни Олег Гурко, військовий 95 ОДШБр, зник безвісти рівно два роки тому — 15 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у Серебрянському лісі. Це на Луганщині. Жінка увесь останній рік виходить на мітинги військовополонених та безвісти зниклих, бо хоче довідатися правду про брата.

Про це Тетяна розповіла Новини.LIVE.

Читайте також:

За її словами, два роки тому — 15 січня 2023 року — її брат разом із побратимами пішли на штурм у районі Кремінної. З тих пір про жодного із них досі немає жодних новин.

"Ми вже рік постійно виходимо на мітинги, але по нашій 95-й бригаді дуже невтішна статистика як щодо обмінів, так і щодо пошуку безвісти зниклих. На сьогодні із бригади обміняно лише 11 осіб. Хочемо розуміти, чому не обмінюють наших рідних, хочемо розуміти, де вони. 95 бригада — завжди перша на фронті, але шкода, що на не обмінах", — каже жінка.

З часу зникнення її брата, а це вже два роки, Тетяна не отримувала жодних новин та інформації ні про нього, ні про решту його побратимів, з яким він вийшов на позиції.

"За цей рік нам вдалося хоч перевиховати методи спілкування з нами, родичами, і військової частини і командирів. Раніше вони досить грубо спілкувалися з нами, але зараз прийшли інші люди — і пішла інша комунікація. Думаю, це завдяки оцим акціям, бо вони бачать, що ми боремося за наших рідних і мовчати ми не будемо", — розповіла жінка.

Каже, що все, що вона хоче — знати інформацію про свого зниклого брата:

"Мені втрачати нічого… Я хочу знати, де мій брат і решту наших хлопців. Люди ж не зникають просто так, вони не розчиняються у повітрі. І коли мені кажуть: "Ми робимо, що можемо", то я вам хочу сказати: "Робіть неможливе, як зробили хлопці". Вони тримають найстрашніші напрямки, ідуть на зустріч смерті. То може, вони заслужили, щоб і їх шукали? Нам потрібна правда і я нічого окрім неї не прошу".

Нагадаємо, за словами командира батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрія "Прокурора", СЗЧ — це не втрата для війська, а полегшення.

А на думку військового експерта Олександра Коваленка, мобілізація чоловіків від 18 років може обернутися демографічною катастрофою для країни. В той час як на ситуацію на фронті вона не вплине.