Безвісти зниклі на війні проти РФ — історія військового — новини

Перші на штурм — останні на обмін, — історія із 95 ОДШБр
Рідний брат Тетяни Олег Гурко, військовий 95 ОДШБр, зник безвісти рівно два роки тому — 15 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у Серебрянському лісі. Це на Луганщині. Жінка увесь останній рік виходить на мітинги військовополонених та безвісти зниклих, бо хоче довідатися правду про брата.
Про це Тетяна розповіла Новини.LIVE.
За її словами, два роки тому — 15 січня 2023 року — її брат разом із побратимами пішли на штурм у районі Кремінної. З тих пір про жодного із них досі немає жодних новин.
"Ми вже рік постійно виходимо на мітинги, але по нашій 95-й бригаді дуже невтішна статистика як щодо обмінів, так і щодо пошуку безвісти зниклих. На сьогодні із бригади обміняно лише 11 осіб. Хочемо розуміти, чому не обмінюють наших рідних, хочемо розуміти, де вони. 95 бригада — завжди перша на фронті, але шкода, що на не обмінах", — каже жінка.
З часу зникнення її брата, а це вже два роки, Тетяна не отримувала жодних новин та інформації ні про нього, ні про решту його побратимів, з яким він вийшов на позиції.
"За цей рік нам вдалося хоч перевиховати методи спілкування з нами, родичами, і військової частини і командирів. Раніше вони досить грубо спілкувалися з нами, але зараз прийшли інші люди — і пішла інша комунікація. Думаю, це завдяки оцим акціям, бо вони бачать, що ми боремося за наших рідних і мовчати ми не будемо", — розповіла жінка.
Каже, що все, що вона хоче — знати інформацію про свого зниклого брата:
"Мені втрачати нічого… Я хочу знати, де мій брат і решту наших хлопців. Люди ж не зникають просто так, вони не розчиняються у повітрі. І коли мені кажуть: "Ми робимо, що можемо", то я вам хочу сказати: "Робіть неможливе, як зробили хлопці". Вони тримають найстрашніші напрямки, ідуть на зустріч смерті. То може, вони заслужили, щоб і їх шукали? Нам потрібна правда і я нічого окрім неї не прошу".
Нагадаємо, за словами командира батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрія "Прокурора", СЗЧ — це не втрата для війська, а полегшення.
А на думку військового експерта Олександра Коваленка, мобілізація чоловіків від 18 років може обернутися демографічною катастрофою для країни. В той час як на ситуацію на фронті вона не вплине.
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