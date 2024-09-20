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Перевод часов на зиму — когда будут менять время в Украине

20 сентября 2024 14:04
Карина Приходько - Редактор
Переход на зимнее время в Украине — когда будут переводить часы
Перевод часов. Иллюстративное фото: lcsun-news.com
Карина Приходько - Редактор

В этом году в Украине будут переводить часы на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября. Этот переход может быть последним, ведь в июле Верховная Рада упразднила переход на летнее время.

Об этом сообщает NV.

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Переход на зимнее время в Украине

Как известно, каждый год Украина с рядом других стран мира переводит часы на зимнее время. Главная цель смены времени — уменьшить потребность в искусственном освещении, экономя таким образом электроэнергию. Кроме того, это влияет на все сферы жизни, может улучшить производительность и снизить затраты. 

В этом году перевод часов на запланированное время состоится с 26 на 27 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад — на 03:00. Таким образом, украинцы получат дополнительный час сна в этот день.

Однако это может быть последний перевод часов в Украине, ведь еще в июле этого года Верховная Рада приняла решение отменить переход на летнее время. Это решение поддержал 261 депутат.

Как адаптироваться к переводу часов

Перевод часов может повлиять как на физическое, так и на психологическое состояние людей. Однако специалисты выделили несколько советов, которые помогут быстрее адаптироваться к новым условиям. Вот несколько из них:

  • за неделю до перевода часов начните ложиться спать на 10-15 минут раньше. Это поможет организму легче адаптироваться к изменению;
  • после перевода часов на зимнее время старайтесь придерживаться устойчивого графика сна: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время;
  • утром выходите на свет, это поможет организму поскорее настроиться на новый распорядок дня;
  • физическая активность помогает быстрее справиться с чувством усталости и дискомфорта от времени;
  • легкие и полезные блюда, содержащие достаточное количество витаминов, могут поддержать уровень энергии при адаптации к зимнему режиму.

Напомним, недавно мы писали, как перевод часов влияет на здоровье украинцев. Эксперты объяснили, что это может нарушить внутреннее равновесие, изменить циркадные ритмы и негативно отразиться на здоровье.

Также мы сообщали, почему ученые призвали президента Украины отменить закон о зимнем времени.

Верховная Рада Украина перевод часов зимнее время часы

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