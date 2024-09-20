Перехід на зимовий час в Україні — коли будуть переводити годинник

Переведення годинника. Ілюстративне фото: lcsun-news.com

Цьогоріч в Україні будуть переводити годинники на зимовий час у ніч з 26 на 27 жовтня. Цей перехід може бути останнім, адже у липні Верховна Рада скасувала перехід на літній час.

Про це повідомляє NV.

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Перехід на зимовий час в Україні

Як відомо, щороку Україна з низкою інших краї світу переводить годинники на зимовий час. Головна мета зміни часу — зменшити потребу в штучному освітленні, заощаджуючи таким чином електроенергію. Крім того, це впливає на всі сфери життя, адже може покращити продуктивність і знизити витрати.

Цьогоріч переведення годинників на запланований час відбудеться з 26 на 27 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки годинників будуть переведені на одну годину назад — на 03:00. Таким чином українці отримають додаткову годину сну в цей день.

Однак це може бути останнє переведення годинників в Україні, адже ще у липні цього року Верховна Рада прийняла рішення скасувати перехід на літній час. Це рішення підтримав 261 депутат.

Як адаптуватися до переведення годинника

Переведення годинника може вплинути як на фізичний, так і психологічний стан людей. Однак фахівці виокремили кілька порад, які допоможуть швидше адаптуватися до нових умов. Осі кілька з них:

за тиждень до переведення годинників почніть лягати спати на 10−15 хвилин раніше. Це допоможе організму легше адаптуватися до зміни;

після переведення годинника на зимовий час намагайтеся дотримуватися сталого графіка сну: лягайте та прокидайтеся в один і той самий час;

вранці виходьте на світло, це допоможе організму скоріше налаштуватися на новий розпорядок дня;

фізична активність допомагає швидше впоратися з почуттям втоми та дискомфорту від зміни часу;

легкі й корисні страви, що містять достатньо вітамінів, можуть підтримати рівень енергії під час адаптації до зимового режиму.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як переведення годинників впливає на здоров'я українців. Експерти пояснили, що це може порушити внутрішню рівновагу, змінити циркадні ритми і негативно вплинути на здоров’я.

Також ми повідомляли, чому вчені закликали президента України скасувати закон про зимовий час.