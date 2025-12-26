Интеграция ВПЛ в Украине - какая помощь нужна переселенцам

Регистрация ВПЛ. Фото: из открытых источников

Количество переселенцев в Украине не уменьшается, по меньшей мере из трех областей до сих пор выезжают люди. Несмотря на это фокус на помощь ВПЛ меняется. Если раньше государство переживало шок и общины оказывали экстренную помощь, то в период интеграции фокус должен измениться.

О психологической адаптации ВПЛ — в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

ВПЛ и беженцы — статистика

Годы полномасштабной войны превратили внутреннее перемещение из временного статуса в длительную реальность. Миллионы людей живут вдали от дома, часто без понимания, когда и при каких условиях смогут вернуться.

С каждым годом статистика меняется и не всегда в сторону возвращения беженцев домой. По данным НБУ, миграционные процессы будут выглядеть следующим образом:

2025 год — отток населения на уровне 200 000 человек,

2026 год — Украину покинут еще около 200 000 человек,

2027 год — медленное начало возвращения, домой вернутся около 100 000 человек.

Украинские беженцы. Фото: АР

Что касается переселенцев, то по данным ООН их количество в Украине только увеличивается, ведь люди продолжают выезжать из трех прифронтовых областей: Донецкой, Харьковской, Сумской. По данным Минсоцполитики, по состоянию на ноябрь 2025 года в Украине зарегистрировано 4,6 млн внутренне перемещенных лиц.

"Всегда существуют споры кому надо помогать больше — беженцам или переселенцам. Но и те, и те переживают потерю. Поэтому помощь нужна всем",— отметила в разговоре с Новини.LIVE психолог Оксана Сидун.

По ее словам, долговременная война создает для людей психологическую ловушку, ведь они вынуждены жить "на чемоданах", откладывая долгосрочные планы — от выбора работы до образования детей.

Интеграция ВПЛ

За четыре года полномасштабной войны фокус помощи ВПЛ изменился с экстренной помощи к интеграции: программы психосоциальной поддержки, переквалификации, создание рабочих мест в громадах, принимающих ВПЛ.

Новини.LIVE неоднократно освещало успешные кейсы релокации бизнеса, рассказывало истории интеграции переселенцев в новых городах. Несмотря на это психолог отмечает, что людей "на чемоданах", в ожидании возвращения домой, больше.

"Это зависит и от принимающей общины и от состояния конкретного человека. Многие переселенцы боятся заводить новые связи, искать постоянную работу и возвращать собственное дело. Потому что как только у них появится ощущение нового дома, то поднимутся травмирующие ощущения, что прежний дом они потеряли. И в таком состоянии люди могут жить годами, если не осознают от чего они бегут", — пояснила психолог.

Условия жизни переселенцев. Фото: УНИАН

Интеграция ВПЛ — одна из главных задач социальной политики государства. И здесь ответственность на принимающей общине. Несмотря на продолжительность войны, система до сих пор неидеальна, единой методички приема ВПЛ в новые города и села нет. Поэтому истории очень индивидуальны, но главные потребности в изменениях выделить можно.

"Самое важное в интеграции ВПЛ — держать середину. Да, в первые моменты нужно помогать всем, включая элементарно еду. Но со временем нужно дать человеку удочку, возможность самому заработать на жизнь. Потому что если постоянно давать элементарно самое необходимое, то это будет подчеркивать горькое положение и человек столкнется со стыдом", — пояснила психолог.

Важным фактором является и местность, где находятся переселенцы. Играет роль и география, и статус населенного пункта.

"У меня был случай, когда женщина переехала из города в село. Ей дали жилье, купили кроватку для новорожденного ребенка. Но ей хотелось волком выть от одиночества, потому что она была горожанкой, а не селянкой", — добавила психолог.

Получается, что волну шока государство уже пережило, на данном этапе для переселенцев важно реально найти свое место. Понять где и как хочется жить, проработать момент с невозможностью вернуться домой. В свою очередь государству в лице общины надо держать баланс между экстренной помощью и дальнейшей поддержкой.

Ранее мы писали, какой будет помощь переселенцам в 2026 году.

Также интересно узнать, на какие компенсации и жилье могут рассчитывать ВПЛ.