Россия установила свой герб в Мариуполе — оккупанты готовятся к празднику

Российский герб во временно оккупированном Мариуполе. Фото: скриншот

Российские захватчики установили свой герб во временно оккупированном Мариуполе. Они заявили, что это "подарок городу".

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram в четверг, 24 апреля.

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Российский герб в Мариуполе

Враг установил российский герб на 17-метровую стелу "Город воинской славы" в Приморском парке. Российские оккупанты планируют открытие ко "Дню победы".

Сообщается, что среди всех городов, отмеченных как "города воинской славы", именно в Мариуполе установлено наибольшее количество барельефов. Стела же отличается особой масштабностью и торжественностью. Ее тумбы украшены барельефами и горельефами, изготовленными в Москве и Подмосковье.

"На тумбах отразили события 2014 года в Донецкой области и можно увидеть исторические этапы становления города. Конечно, "отшлифованную" российской пропагандой. Центральное место на постаменте отведено указу Путина о присвоении Мариуполю звания "город воинской славы". Сам монумент посвящен военным, участвовавшим в наступлениях на Донбассе", — говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете отметили, что Россия превращает Мариуполь в "город воинской славы". Это самый большой захваченный оккупантами город с начала полномасштабного вторжения. Россияне переписывают историю для новых жителей, где их армия "только защищает, освобождает, несет мир".

"По факту на Мариуполь напала армия РФ. Взяла город в блокаду, обстреливая мирные кварталы, больницы, массовые укрытия из всех видов вооружения. Из-за российских обстрелов погибли десятки тысяч мариупольских семей, уничтожено 90% критической инфраструктуры города, разрушено и повреждено более 50% многоквартирных и более 38 тысяч частных домов", — говорится в сообщении.

Весной 2022 года украинский Мариуполь был уничтожен, превратившись в руины и место массовых захоронений мирного населения. Именно это Россия цинично подает как "защиту".

Пост Мариупольского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, захватчики хотят завезти в Мариуполь россиян и заселить в квартиры людей, которые отказались от паспорта РФ.

Ранее украинские партизаны в Мариуполе уничтожили российскую базу. Враг потерял несколько транспортных средств.