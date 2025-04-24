Росія встановила свій герб у Маріуполі — окупанти готуються до свята

Російський герб у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: скриншот

Російські загарбники встановили свій герб у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони заявили, що це "подарунок місту".

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram у четвер, 24 квітня.

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Російський герб в Маріуполі

Ворог встановив російський герб на 17-метрову стелу "Місто військової слави" у Приморському парку. Російські окупанти планують відкриття до "Дня перемоги".

Повідомляється, що серед усіх міст, відзначених як "міста військової слави", саме в Маріуполі встановлено найбільшу кількість барельєфів. Стела ж вирізняється особливою масштабністю та урочистістю. Її тумби оздоблено барельєфами й горельєфами, виготовленими в Москві та Підмосков’ї.

"На тумбах відобразили події 2014 року на Донеччині та можна побачити історичні етапи становлення міста. Звісно, "відшліфовану" російською пропагандою. Центральне місце на постаменті відведено указу Путіна про присвоєння Маріуполю звання "місто військової слави". Сам монумент присвячено військовим, що брали участь у наступах на Донбасі", — йдеться у повідомленні.

У Маріупольській міській раді зазначили, що Росія перетворює Маріуполь на "місто воїнської слави". Це найбільше захоплене окупантами місто з початку повномасштабного вторгнення. Росіяни переписують історію для нових жителів, де їхня армія "лише захищає, звільняє, несе мир".

"По факту на Маріуполь напала армія РФ. Взяла місто у блокаду, обстрілюючи мирні квартали, лікарні, масові укриття з усіх видів озброєння. Через російські обстріли загинули десятки тисяч маріупольських родин, знищено 90% критичної інфраструктури міста, зруйновано та пошкоджено понад 50% багатоквартирних та понад 38 тисяч приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Навесні 2022 року український Маріуполь був знищений, перетворившись на руїни та місце масових поховань мирного населення. Саме це Росія цинічно подає як "захист".

Допис Маріупольської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники хочуть завезти до Маріуполя росіян та заселити в квартири людей, які відмовилися від паспорта РФ.

Раніше українські партизани в Маріуполі знищили російську базу. Ворог втратив декілька транспортних засобів.