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Главная Новости дня Победа Усика над Дюбуа — Залужный поздравил боксера

Победа Усика над Дюбуа — Залужный поздравил боксера

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 10:53
Залужный поздравил Усика с победой - детали
Валерий Залужный и Александр Усик. Фото: Залужный/Telegram

Экс-главнокомандующий ВСУ и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный поздравил украинского боксера Александра Усика с победой в бою с Даниэлем Дюбуа. Кроме того, он опубликовал совместное фото с украинским чемпионом.

Соответствующее сообщение с поздравлением Валерий Залужный опубликовал в воскресенье, 20 июля, в Telegram.

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Залужный поздравил Усика с победой

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

В ответ на это радостное событие Валерий Залужный поздравил украинского боксера с победой и поблагодарил чемпиона.

"Поздравляю Александра с уверенной победой. Победой, которая посвящена не только нашим воинам, но и всем нам.

Мы должны понять, что другого варианта, кроме как победить, у нас нет. Как не имел его и Александр. Поэтому он не только сражался, но и тяжело и упорно готовился. Готовился рассчитывать только на собственные силы. Знал, что ему нужно, и шел к этому.

А еще — думал о том, что есть те, кому еще труднее. И надеялся, что его Победа вдохновит всех нас. Спасибо, Казак, за науку и вдохновение", — написал Залужный.

Усик перемога
Скриншот сообщения Залужного/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Александра Усика с победой над Дюбуа.

Кроме того, на победу Усика над Дюбуа отреагировал и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Александр Усик Валерий Залужный чемпион боксер победа
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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