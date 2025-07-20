Залужний привітав Усика з перемогою — деталі

Валерій Залужний та Олександр Усик. Фото: Залужний/Telegram

Ексголовнокомандувач ЗСУ та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою у бою з Даніелем Дюбуа. Крім того, він опублікував спільне фото з українським чемпіоном.

Відповідний допис із привітанням Валерій Залужний опублікував у неділю, 20 липня, в Telegram.

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Залужний привітав Усика з перемогою

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді.

У відповідь на цю радісну подію Валерій Залужний привітав українського боксера з перемогою та подякував чемпіону.

"Вітаю Олександра з впевненою перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам.

Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його й Олександр. Тому він не лише бився, а й важко і наполегливо готувався. Готувався розраховувати лише на власні сили. Знав, що йому потрібно, і йшов до цього.



А ще — думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення", — написав Залужний.

Скриншот повідомлення Залужного/Telegram

Президент України Володимир Зеленський також привітав Олександра Усика з перемогою над Дюбуа.

Крім того, на перемогу Усика над Дюбуа відреагував й керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.