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Головна Новини дня Перемога Усика над Дюбуа — Залужний привітав боксера

Перемога Усика над Дюбуа — Залужний привітав боксера

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 10:53
Залужний привітав Усика з перемогою — деталі
Валерій Залужний та Олександр Усик. Фото: Залужний/Telegram

Ексголовнокомандувач ЗСУ та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою у бою з Даніелем Дюбуа. Крім того, він опублікував спільне фото з українським чемпіоном.

Відповідний допис із привітанням Валерій Залужний опублікував у неділю, 20 липня, в Telegram.

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Залужний привітав Усика з перемогою

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді.

У відповідь на цю радісну подію Валерій Залужний привітав українського боксера з перемогою та подякував чемпіону.

"Вітаю Олександра з впевненою перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам.

Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його й Олександр. Тому він не лише бився, а й важко і наполегливо готувався. Готувався розраховувати лише на власні сили. Знав, що йому потрібно, і йшов до цього.  
 
А ще — думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення", — написав Залужний.

Усик перемога
Скриншот повідомлення Залужного/Telegram

Президент України Володимир Зеленський також привітав Олександра Усика з перемогою над Дюбуа. 

Крім того, на перемогу Усика над Дюбуа відреагував й керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Олександр Усик Валерій Залужний чемпіон боксер перемога
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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