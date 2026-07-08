Перемирие закончилось: Трамп назвал иранское руководство лжецами

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него перемирие с Ираном закончилось. Он назвал иранское руководство лжецами.

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Новини.LIVE.

Перемирие с Ираном закончилось

Трамп подчеркнул, что больше не хочет иметь дело с иранцами.

"Они — лжецы. Мы договариваемся. Все соглашаются. Никакого ядерного оружия. Мы договариваемся. А они выходят наружу, разговаривают с прессой и говорят, что мы даже никогда об этом не говорили", — заявил лидер США об иранском руководстве.

По его словам, с иранцами "что-то не так". Он назвал их сумасшедшими.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центральное командование США, американские военные нанесли удар по военной инфраструктуре Ирана. Он стал ответом на недавние атаки Тегерана на гражданские торговые суда в международных водах Ормузского пролива.

А в конце июня США и Иран договорились прекратить взаимные атаки друг на друга. Кроме того, стороны выразили готовность встретиться.