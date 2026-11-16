Президент Владимир Зеленский и министр обороны Евгений Хмара. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина готовится к очередной встрече оборонной контактной группы в формате Рамштайн, которая должна состояться завтра. Министр обороны Евгений Хмара представит партнерам основные потребности Сил обороны и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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