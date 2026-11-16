Перехватчики и боеприпасы: Зеленский о приоритетах перед Рамштайном
Ua ru
16 ноября 2026 16:42
facebook.com/zelenskyy.official
Президент Владимир Зеленский и министр обороны Евгений Хмара. Фото: facebook.com/zelenskyy.official
Украина готовится к очередной встрече оборонной контактной группы в формате Рамштайн, которая должна состояться завтра. Министр обороны Евгений Хмара представит партнерам основные потребности Сил обороны и приоритеты дальнейшего сотрудничества.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Реклама
Новость дополняется...
Читайте также: