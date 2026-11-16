Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Євгеній Хмара. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна готується до чергової зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн", яка має відбутися завтра. Міністр оборони Євгеній Хмара представить партнерам основні потреби Сил оборони та пріоритети подальшої співпраці.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Реклама

Новина доповнюється...