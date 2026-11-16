Перехоплювачі та боєприпаси: Зеленський про пріоритети перед Рамштайном
Ua ru
16 листопада 2026 16:42
facebook.com/zelenskyy.official
Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Євгеній Хмара. Фото: facebook.com/zelenskyy.official
Україна готується до чергової зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн", яка має відбутися завтра. Міністр оборони Євгеній Хмара представить партнерам основні потреби Сил оборони та пріоритети подальшої співпраці.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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