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Головна Новини дня Перехоплювачі та боєприпаси: Зеленський про пріоритети перед Рамштайном

Перехоплювачі та боєприпаси: Зеленський про пріоритети перед Рамштайном

Ua ru
16 листопада 2026 16:42
Зеленський назвав ключові потреби України перед засіданням Рамштайну facebook.com/zelenskyy.official
Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Євгеній Хмара. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна готується до чергової зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн", яка має відбутися завтра. Міністр оборони Євгеній Хмара представить партнерам основні потреби Сил оборони та пріоритети подальшої співпраці.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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