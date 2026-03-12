Переход на летнее время 2026 — когда переводят часы в Украине

Перевод часов. Фото: Freepik

Ежегодно украинцы обсуждают переход на летнее время и возможность его отмены. Сейчас перевод часов в Украине остается в силе, поскольку соответствующий закон еще не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда украинцам нужно перевести часы

В Украине, как и во многих странах мира, дважды в год происходит переход на летнее и зимнее время. В 2025 году перевод часов на летнее время состоится в ночь с 29 на 30 марта.

В 03:00 стрелки часов нужно перевести на один час вперед - на 04:00. Из-за этого ночь станет на час короче, однако световой день будет длиннее.

Почему переводят часы

Переход на летнее время имеет несколько важных причин. Одной из главных является экономия электроэнергии. Благодаря более длинному световому дню люди меньше пользуются искусственным освещением в вечернее время, что особенно актуально в периоды повышенной нагрузки на энергосистему.

Еще одно преимущество — больше времени для активностей на свежем воздухе. Когда солнце заходит позже, люди могут дольше гулять, заниматься спортом или проводить время с семьёй после работы.

Кроме того, у некоторых людей переход на летнее время помогает лучше адаптироваться к естественному ритму дня, ведь утренний свет облегчает пробуждение.

Как перевод часов влияет на организм

Несмотря на преимущества, переход на летнее время может быть стрессовым для организма, особенно для людей с чувствительными биоритмами. Среди возможных последствий:

ощущение усталости и сонливости;

снижение концентрации внимания;

повышенная раздражительность;

временные нарушения сна.

Как легче адаптироваться к смене времени

Чтобы уменьшить негативное влияние перехода на летнее время, специалисты советуют заранее подготовить организм. В частности, стоит:

ложиться спать немного раньше за несколько дней до перевода часов;

больше времени проводить на свежем воздухе;

избегать использования гаджетов перед сном;

пить достаточно воды и поддерживать физическую активность.

Ранее стало известно, когда в этом году в Украине будут праздновать Благовещение. В этот день вспоминают важное событие, когда архангел Гавриил принес Деве Марии весть о рождении Иисуса Христа.

А также мы сообщали, на какую дату 2026 года приходится Вербное воскресенье и как правильно подготовиться к празднику.