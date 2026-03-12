Коли переводять годинник на літній час — українцям дали поради, як це зробити

Переведення годинників. Фото: Freepik

Щороку українці обговорюють перехід на літній час та можливість його скасування. Наразі переведення годинників в Україні залишається чинним, оскільки відповідний закон ще не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Коли українцям потрібно перевести годинники

В Україні, як і в багатьох країнах світу, двічі на рік відбувається перехід на літній та зимовий час. 2025 року переведення годинників на літній час відбудеться в ніч з 29 на 30 березня.

О 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед — на 04:00. Через це ніч стане на годину коротшою, однак світловий день буде довшим.

Чому переводять годинники

Перехід на літній час має кілька важливих причин. Однією з головних є економія електроенергії. Завдяки довшому світловому дню люди менше користуються штучним освітленням у вечірній час, що особливо актуально в періоди підвищеного навантаження на енергосистему.

Ще одна перевага — більше часу для активностей на свіжому повітрі. Коли сонце заходить пізніше, люди можуть довше гуляти, займатися спортом або проводити час із родиною після роботи.

Крім того, у деяких людей перехід на літній час допомагає краще адаптуватися до природного ритму дня, адже ранкове світло полегшує пробудження.

Як переведення годинника впливає на організм

Попри переваги, перехід на літній час може бути стресовим для організму, особливо для людей із чутливими біоритмами. Серед можливих наслідків:

відчуття втоми та сонливості;

зниження концентрації уваги;

підвищена дратівливість;

тимчасові порушення сну.

Як легше адаптуватися до зміни часу

Щоб зменшити негативний вплив переходу на літній час, фахівці радять заздалегідь підготувати організм. Зокрема, варто:

лягати спати трохи раніше за кілька днів до переведення годинника;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

уникати використання гаджетів перед сном;

пити достатньо води та підтримувати фізичну активність.

