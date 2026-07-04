Переговоры МИД Украины и Польши в Варшаве завершились без совместного заявления

Андрей Сибига и Радослав Сикорский. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Варшаве состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы МИД Польши Радослава Сикорского, однако по их итогам стороны не обнародовали совместного заявления. Встреча была инициирована украинской стороной и должна была быть посвящена преодолению напряженности в украинско-польских отношениях, а также обсуждению ситуации на фронте.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Переговоры без публичных итогов

По завершении встречи Андрей Сибига покинул здание МИД Польши, не ответив на вопросы журналистов. В то же время польский министр Радослав Сикорский на последующей пресс-конференции отметил, что "дипломатия предпочитает молчание публичным демонстрациям".

Он также добавил, что не считает целесообразным публично комментировать ход переговоров, подчеркнув необходимость "терпеливой работы" между сторонами.

Сикорский заявил, что в отношениях между странами существует политический контекст, в частности попытки отдельных участников влиять на рейтинги посредством публичных заявлений, что, по его словам, может нанести ущерб двусторонним отношениям.

В то же время Андрей Сибига в посте в соцсети X сообщил, что Украина передала польской стороне пакет антикризисных предложений. Среди них — начало регулярных консультаций между МИД, встречи экспертов и историков, а также расширение диалога с привлечением религиозных лидеров.

Пост Андрея Сибиги. Скриншот: X

Обсуждали инфраструктуру и сотрудничество

По словам украинского министра, в ходе переговоров также затрагивались вопросы упрощения таможенных процедур для граждан и бизнеса, а также развития приграничной инфраструктуры.

Сибига подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Польши с первых дней полномасштабного вторжения РФ и помнит "беспрецедентную помощь" Варшавы.

Новини.LIVE сообщали, что Андрей Сибига после очередной массированной российской атаки на Киев 2 июля призвал международных партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины. Он также подчеркнул необходимость увеличения военной помощи и усиления санкционного давления на Россию.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Кувейт завершил все необходимые юридические процедуры для вступления в силу межправительственного соглашения о сотрудничестве с Украиной в военной и ряде других сфер. Отныне этот документ официально открывает возможности для расширения взаимодействия между странами в сферах безопасности и обороны.