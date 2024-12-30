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Предновогодний обмен — Украина вернула домой 189 граждан

30 декабря 2024 17:16
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина вернула из плена еще 189 человек
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина и Россия в понедельник, 30 декабря, провели обмен военнопленными. На этот раз домой удалось вернуть 189 наших защитников и гражданских.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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"Возвращение наших людей из российского плена — это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", — говорится в сообщении.

Украина вернула из плена 189 защитников и гражданских
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi
Обмен пленными: домой вернули 189 украинцев
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi
189 украинских граждан вернулись из плена 30 декабря
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi

Среди освобожденных из плена защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного и с других направлений фронта. Это солдаты, сержанты и офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины ВМС и ВСУ.

Украина освободила 189 защитников и мирных жителей
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi
Возвращение из плена: Украина освободила 189 граждан
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi
Украина возвращает своих: 189 человек освобождены из плена
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi
Возвращение из плена: Украина вернула домой 189 героев
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi
Украина освободила 189 защитников и мирных жителей
Освобожденные из плена граждане. Фото: Telegram/Zelenskyi

Кроме того, из них два человека — гражданские, которых оккупанты захватили в плен в Мариуполе. Зеленский подчеркнул, что работа над освобождением каждого и каждого украинца продолжается, ни о ком не забыли.

"Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в частности ОАЭ, кто помогает нам в этом", — добавил он.

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Скриншот поста Зеленского

Отметим, что предыдущий обмен пленными был более двух месяцев назад — 18 октября. Тогда домой вернули 95 украинцев.

Ранее Счетная Палата подсчитала, сколько денег потратила Украина на содержание российских военнопленных.

Также разведка Южной Кореи подтвердила взятие в плен Украиной первого солдата КНДР в Курской области. Однако позже он умер от полученных ранений

Украина военные пленные война в Украине Россия

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