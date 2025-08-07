В США военный передавал секретные данные РФ

Американская полиция во время задержания. Иллюстративное фото: Reuters

В США задержали военного, которого обвиняют в попытке передать России конфиденциальную информацию, в частности об американских боевых танках Abrams. Солдат с базы Форт-Блисс был арестован в среду, 6 августа, в городе Эль-Пасо, штат Техас.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

По данным Минюста США, 22-летний Тейлор Адам Ли с мая 2025 года передал РФ техническую информацию о танке М1А2 Abrams, другой технике и боевых операциях. Также Ли планировал передать россиянам оборудование, находящееся внутри танка М1А2.

Согласно судебным документам, Ли имел допуск к информации уровня "совершенно секретно" и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.

В среду, 6 августа, военного задержали, и в тот же день он впервые предстал перед федеральным судом.

"Сегодня (6 августа 2025 года, — Ред.) в Эль-Пасо был арестован военнослужащий действительной службы, дислоцированного в Форт-Блисс, по уголовному обвинению в попытке передачи информации национальной обороны иностранному противнику и попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии", — говорится в сообщении ведомства.

А также отмечается, что, согласно судебным документам, 22-летний Тейлор Адам Ли имеет допуск к секретной информации (TS)/конфиденциальной информации с ограниченным доступом (SCI). Примерно с мая 2025 года и до сих пор Ли пытался подтвердить свои полномочия в армии США и отправлять оборонную информацию США в Министерство обороны России.

В июне 2025 года Ли передал онлайн техническую информацию о танке M1A2 Abrams, подлежащем экспортному контролю, и предложил помощь Российской Федерации, заявив: "США недовольны моими попытками разоблачить их слабые места". И добавил: "На данный момент я даже добровольно буду помогать Российской Федерации, когда буду там любым способом".

В июле, во время встречи между Ли и лицом, которое он считал представителем российского правительства, Ли якобы передал этому лицу SD-карту. Ли предоставил подробный обзор документов и информации, содержащихся на SD-карте, в частности документы и информацию о M1A2 Abrams, еще одной бронированной боевой машине, используемой американскими Вооруженными силами, и боевых операциях.

Некоторые из этих документов содержали контролируемые технические данные, на которые Ли не имел разрешения. Другие документы на SD-карте были обозначены как контролируемая несекретная информация (CUI) и содержали предупредительные баннеры и средства контроля распространения информации. На протяжении всей встречи Ли заявлял, что информация на SD-карте является конфиденциальной и, вероятно, засекреченной.

Во время и после июльской встречи Ли обсуждал получение и предоставление российскому правительству конкретного оборудования, находящегося внутри танка M1A2 Abrams. 31 июля 2025 года Ли доставил то, что, вероятно, было этим оборудованием, в хранилище в Эль-Пасо. После этого Ли отправил сообщение лицу, которое он считал представителем российского правительства, в котором отметил: "Миссия выполнена".

