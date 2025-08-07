Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Передавал РФ данные об Abrams — в США разоблачили военного

Передавал РФ данные об Abrams — в США разоблачили военного

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 08:33
В США военный передавал секретные данные РФ
Американская полиция во время задержания. Иллюстративное фото: Reuters

В США задержали военного, которого обвиняют в попытке передать России конфиденциальную информацию, в частности об американских боевых танках Abrams. Солдат с базы Форт-Блисс был арестован в среду, 6 августа, в городе Эль-Пасо, штат Техас.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Реклама
Читайте также:

В США военный передавал секретную информацию РФ — детали

По данным Минюста США, 22-летний Тейлор Адам Ли с мая 2025 года передал РФ техническую информацию о танке М1А2 Abrams, другой технике и боевых операциях. Также Ли планировал передать россиянам оборудование, находящееся внутри танка М1А2.

Согласно судебным документам, Ли имел допуск к информации уровня "совершенно секретно" и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.

В среду, 6 августа, военного задержали, и в тот же день он впервые предстал перед федеральным судом.

"Сегодня (6 августа 2025 года, — Ред.) в Эль-Пасо был арестован военнослужащий действительной службы, дислоцированного в Форт-Блисс, по уголовному обвинению в попытке передачи информации национальной обороны иностранному противнику и попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии", — говорится в сообщении ведомства.

А также отмечается, что, согласно судебным документам, 22-летний Тейлор Адам Ли имеет допуск к секретной информации (TS)/конфиденциальной информации с ограниченным доступом (SCI). Примерно с мая 2025 года и до сих пор Ли пытался подтвердить свои полномочия в армии США и отправлять оборонную информацию США в Министерство обороны России.

В июне 2025 года Ли передал онлайн техническую информацию о танке M1A2 Abrams, подлежащем экспортному контролю, и предложил помощь Российской Федерации, заявив: "США недовольны моими попытками разоблачить их слабые места". И добавил: "На данный момент я даже добровольно буду помогать Российской Федерации, когда буду там любым способом".

В июле, во время встречи между Ли и лицом, которое он считал представителем российского правительства, Ли якобы передал этому лицу SD-карту. Ли предоставил подробный обзор документов и информации, содержащихся на SD-карте, в частности документы и информацию о M1A2 Abrams, еще одной бронированной боевой машине, используемой американскими Вооруженными силами, и боевых операциях.

Некоторые из этих документов содержали контролируемые технические данные, на которые Ли не имел разрешения. Другие документы на SD-карте были обозначены как контролируемая несекретная информация (CUI) и содержали предупредительные баннеры и средства контроля распространения информации. На протяжении всей встречи Ли заявлял, что информация на SD-карте является конфиденциальной и, вероятно, засекреченной.

Во время и после июльской встречи Ли обсуждал получение и предоставление российскому правительству конкретного оборудования, находящегося внутри танка M1A2 Abrams. 31 июля 2025 года Ли доставил то, что, вероятно, было этим оборудованием, в хранилище в Эль-Пасо. После этого Ли отправил сообщение лицу, которое он считал представителем российского правительства, в котором отметил: "Миссия выполнена".

Напомним, что недавно американец Даниэл Мартиндейл получил российский паспорт за помощь оккупантам.

Ранее Великобритания ввела санкции против российских хакеров и шпионов.

США шпионаж военные Россия Америка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации