Головна Новини дня Передавав РФ дані про Abrams — в США викрили військового

Передавав РФ дані про Abrams — в США викрили військового

Дата публікації: 7 серпня 2025 08:33
В США військовий передавав секретні дані РФ
Американська поліція під час затримання. Ілюстративне фото: Reuters

В США затримали військового, якого звинувачують у спробі передати Росії конфіденційну інформацію, зокрема про американські бойові танки Abrams. Солдата з бази Форт-Блісс було заарештовано в середу, 6 серпня, у місті Ель-Пасо, штат Техас.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Читайте також:

В США військовий передавав секретну інформацію РФ — деталі

За даними Мінʼюсту США, 22-річний Тейлор Адам Лі з травня 2025 року передав РФ технічну інформацію про танк М1А2 Abrams, іншу техніку та бойові операції. Також Лі планував передати росіянам обладнання, що є всередині танка М1А2.

Згідно із судовими документами, Лі мав допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.

У середу, 6 серпня, військового затримали, і того ж дня він вперше постав перед федеральним судом.

"Сьогодні (6 серпня 2025 року, — Ред.) в Ель-Пасо було заарештовано військовослужбовця дійсної служби, дислокованого у Форт-Блісс, за кримінальним звинуваченням у спробі передачі інформації національної оборони іноземному супротивнику та спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії", — йдеться у повідомленні відомства.

А також зазначається, що згідно із судовими документами, 22-річний Тейлор Адам Лі має допуск до секретної інформації (TS)/конфіденційної інформації з обмеженим доступом (SCI). Приблизно з травня 2025 року і дотепер Лі намагався підтвердити свої повноваження в армії США та надсилати оборонну інформацію США до Міністерства оборони Росії.

У червні 2025 року Лі передав онлайн технічну інформацію про танк M1A2 Abrams, що підлягає експортному контролю, та запропонував допомогу Російській Федерації, заявивши: "США незадоволені моїми спробами викрити їхні слабкі місця". І додав: "На цей момент я навіть добровільно допомагатиму Російській Федерації, коли буду там у будь-який спосіб". 

У липні, під час зустрічі між Лі та особою, яку він вважав представником російського уряду, Лі нібито передав цій особі SD-картку. Лі надав детальний огляд документів та інформації, що містяться на SD-картці, зокрема документи та інформацію про M1A2 Abrams, ще одну броньовану бойову машину, що використовується американськими Збройними силами, та бойові операції.

Кілька з цих документів містили контрольовані технічні дані, на які Лі не мав дозволу. Інші документи на SD-картці були позначені як контрольована несекретна інформація (CUI) та містили попереджувальні банери та засоби контролю поширення інформації. Протягом усієї зустрічі Лі заявляв, що інформація на SD-картці є конфіденційною та, ймовірно, засекреченою.

Під час та після липневої зустрічі Лі обговорював отримання та надання російському уряду конкретного обладнання, що є всередині танка M1A2 Abrams. 31 липня 2025 року Лі доставив те, що, ймовірно, було цим обладнанням, до сховища в Ель-Пасо. Після цього Лі надіслав повідомлення особі, яку він вважав представником російського уряду, в якому зазначив: "Місія виконана".

Нагадаємо, що нещодавно американець Даніел Мартиндейл отримав російський паспорт за допомогу окупантам.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти російських хакерів та шпигунів.

США шпигунство військові Росія Америка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
