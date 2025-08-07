В США військовий передавав секретні дані РФ

Американська поліція під час затримання. Ілюстративне фото: Reuters

В США затримали військового, якого звинувачують у спробі передати Росії конфіденційну інформацію, зокрема про американські бойові танки Abrams. Солдата з бази Форт-Блісс було заарештовано в середу, 6 серпня, у місті Ель-Пасо, штат Техас.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

За даними Мінʼюсту США, 22-річний Тейлор Адам Лі з травня 2025 року передав РФ технічну інформацію про танк М1А2 Abrams, іншу техніку та бойові операції. Також Лі планував передати росіянам обладнання, що є всередині танка М1А2.

Згідно із судовими документами, Лі мав допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.

У середу, 6 серпня, військового затримали, і того ж дня він вперше постав перед федеральним судом.

"Сьогодні (6 серпня 2025 року, — Ред.) в Ель-Пасо було заарештовано військовослужбовця дійсної служби, дислокованого у Форт-Блісс, за кримінальним звинуваченням у спробі передачі інформації національної оборони іноземному супротивнику та спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії", — йдеться у повідомленні відомства.

А також зазначається, що згідно із судовими документами, 22-річний Тейлор Адам Лі має допуск до секретної інформації (TS)/конфіденційної інформації з обмеженим доступом (SCI). Приблизно з травня 2025 року і дотепер Лі намагався підтвердити свої повноваження в армії США та надсилати оборонну інформацію США до Міністерства оборони Росії.

У червні 2025 року Лі передав онлайн технічну інформацію про танк M1A2 Abrams, що підлягає експортному контролю, та запропонував допомогу Російській Федерації, заявивши: "США незадоволені моїми спробами викрити їхні слабкі місця". І додав: "На цей момент я навіть добровільно допомагатиму Російській Федерації, коли буду там у будь-який спосіб".

У липні, під час зустрічі між Лі та особою, яку він вважав представником російського уряду, Лі нібито передав цій особі SD-картку. Лі надав детальний огляд документів та інформації, що містяться на SD-картці, зокрема документи та інформацію про M1A2 Abrams, ще одну броньовану бойову машину, що використовується американськими Збройними силами, та бойові операції.

Кілька з цих документів містили контрольовані технічні дані, на які Лі не мав дозволу. Інші документи на SD-картці були позначені як контрольована несекретна інформація (CUI) та містили попереджувальні банери та засоби контролю поширення інформації. Протягом усієї зустрічі Лі заявляв, що інформація на SD-картці є конфіденційною та, ймовірно, засекреченою.

Під час та після липневої зустрічі Лі обговорював отримання та надання російському уряду конкретного обладнання, що є всередині танка M1A2 Abrams. 31 липня 2025 року Лі доставив те, що, ймовірно, було цим обладнанням, до сховища в Ель-Пасо. Після цього Лі надіслав повідомлення особі, яку він вважав представником російського уряду, в якому зазначив: "Місія виконана".

Нагадаємо, що нещодавно американець Даніел Мартиндейл отримав російський паспорт за допомогу окупантам.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти російських хакерів та шпигунів.