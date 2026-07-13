Перед смертью сенатор Линдси Грэм обсудил с Трампом Украину и санкции против РФ

Линдси Грэм. Фото: Lindsey Graham/Facebook

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

За несколько часов до своей смерти американский сенатор-республиканец Линдси Грэм провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики подробно обсудили войну в Украине, новый законопроект о санкциях против России и вероятность очередных американских ударов по Ирану. В ходе этого разговора Грэм рассказал Трампу о деталях своей недавней поездки в Украину и о том, как продвигается работа над ограничениями для РФ.

Об этом со ссылкой на Axios сообщает Новини.LIVE.

Последняя шутка и ухудшение самочувствия

Как вспоминает один из знакомых сенатора, сразу после разговора с Трампом Грэм начал жаловаться на плохое самочувствие. Когда коллеги настаивали, чтобы он срочно вызвал врачей, политик отказался и решил подождать до утра, так как сначала хотел выступить в эфире программы NBC Meet the Press.



"Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией", — пошутил Грэм.

Через несколько часов после этого сердце республиканца остановилось.

Внешнеполитическое наследие Грэма

Линдси Грэм до последнего момента оставался одной из ключевых фигур в Республиканской партии. В последние недели он направил все силы на то, чтобы заставить Сенат принять более жесткие законы для оказания экономического давления на Россию.

Кроме того, политик искал дипломатические решения для Ближнего Востока. Журналисты Axios выяснили: Грэм искренне верил, что примирение Саудовской Аравии и Израиля станет основой стабильности в регионе после завершения конфликта с Ираном. Он также требовал от Вашингтона более решительных действий против Тегерана, в частности защиты торговых судов в районе Ормузского пролива. Для Белого дома Грэм всегда был тем человеком, чье мнение по вопросам глобальной безопасности и войны в Иране ценилось превыше всего.