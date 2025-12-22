СМИ разоблачили жену генерала СБУ Виктора Доровского - расследование

Виктор Доровский. Фото: Одесская ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала Виктору Доровскому в 2023 году — через три года после того, как он возглавил управление СБУ в Одесской области. Однако журналисты выяснили некоторые сомнительные факты в отношении него и его семьи.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Что известно о Викторе Доровском и его семье

По данным журналистов, жена генерала Оксана Доровская имеет гражданство РФ. В утечках баз данных обнаружены два российских паспорта, один из которых остается действующим.

Серия и номер действительного паспорта гражданки РФ, выписанный на имя жены генерала СБУ. Фото: hromadske

Наличие российского гражданства у жены Виктора Доровского СБУ подтвердила в ответе на запрос hromadske, однако заявила, что не располагает информацией об одном из действительных паспортов. В спецслужбе также сообщили, что Оксана Доровская якобы пыталась выйти из российского гражданства, но подтверждающих документов не предоставили.

Во время полномасштабного вторжения Оксана Доровская вела бизнес на Кипре и сотрудничала с кипрской компанией PMS MERCURY CORPORATE SERVICES, которую связывают с юристами, находящимися под украинскими санкциями и имеющими связи с пророссийскими олигархами Виктором Медведчуком и Вадимом Новинским. Эти деловые связи были разорваны после запроса hromadske в СБУ.

Журналисты также установили, что в 2018-2019 годах Оксана Доровская приобрела элитную недвижимость в Киеве и пригороде общей рыночной стоимостью около 1,3 миллиона долларов, а также дорогой автомобиль. В СБУ заявили, что средства на эти покупки поступали от отца генерала — Александра Доровского, однако подтверждающих документов не предоставили.

Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Фото: hromadske

Отдельное внимание hromadske обратило на деятельность Александра Доровского. Во время полномасштабной войны он стал конечным владельцем одной из крупнейших фармацевтических групп Украины — "Здоровье". Тогда и в начале 2023 года группой компаний "Здоровье" через виргинский оффшор владел бизнесмен Леонид Огородников.

Ранее эта группа фигурировала в уголовном производстве из-за возможных связей с российскими бизнесменами, в частности с олигархом Александром Шишкиным. Несмотря на это, национализация компаний не состоялась, а после смены владельцев аресты с активов были сняты. Доли в компаниях группы также получили родственники генерала СБУ.

Реакция СБУ на расследование журналистов

Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины агентству "Интерфакс-Украина", российские спецслужбы пытались устроить провокацию против главы СБУ в Одесской области Виктора Доровского и шантажировали его жену вымышленным компроматом.

"Они угрожали распространить информацию, которую на него якобы собрала российская ФСБ. Для этого представитель вражеской спецслужбы вышла на контакт с женой Доровского, сообщила о планах ФСБ по дискредитации чиновника СБУ, а в итоге — за взятку предложила помешать этой информационной атаке", — сообщили в Службе безопасности.

В комментарии агентству пресс-служба СБУ разъяснила, что жена чиновника СБУ родилась в Харькове, в детстве вместе с родителями переехала в РФ, где училась в средней школе. По достижению 14-летнего возраста она получила паспорт РФ (1998 год). В 16 лет (2001 год) вернулась на постоянное проживание в Украину. В 2005 году женщина получила загранпаспорт РФ. Срок действия документа истек в 2010 году.

В СБУ также сообщили, что с началом полномасштабного вторжения жена Доровского вместе с детьми выехала из Украины в Республику Кипр, где продолжила заниматься предпринимательством. Для этого она приобрела уже зарегистрированное юридическое лицо CHANELO LIMITED.

Реакция журналистов на ответ СБУ

После этого редакция hromadske считает заявление Службы безопасности Украины о материалах журналистского расследования против главы СБУ в Одесской области Виктора Доровского и его жены Оксаны попыткой дискредитировать как само расследование, так и редакцию и журналистов.

"Редакция hromadske подтверждает, что факты, изложенные в расследовании в отношении Виктора Доровского, соответствуют действительности. В то же время hromadske считает сообщение СБУ попыткой дискредитации материала, над которым отдел расследований hromadske работал с августа 2025 года. О подготовке этого материала Службе безопасности Украины было известно как минимум с 31 октября 2025 года", — отмечается в комментарии издания.

