Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Паспорт РФ и элитное жилье — СМИ разоблачили жену генерала СБУ

Паспорт РФ и элитное жилье — СМИ разоблачили жену генерала СБУ

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 23:01
СМИ разоблачили жену генерала СБУ Виктора Доровского - расследование
Виктор Доровский. Фото: Одесская ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала Виктору Доровскому в 2023 году — через три года после того, как он возглавил управление СБУ в Одесской области. Однако журналисты выяснили некоторые сомнительные факты в отношении него и его семьи.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Викторе Доровском и его семье

По данным журналистов, жена генерала Оксана Доровская имеет гражданство РФ. В утечках баз данных обнаружены два российских паспорта, один из которых остается действующим.

Паспорт РФ й елітне житло - ЗМІ викрили дружину генерала СБУ - фото 1
Серия и номер действительного паспорта гражданки РФ, выписанный на имя жены генерала СБУ. Фото: hromadske

 

Наличие российского гражданства у жены Виктора Доровского СБУ подтвердила в ответе на запрос hromadske, однако заявила, что не располагает информацией об одном из действительных паспортов. В спецслужбе также сообщили, что Оксана Доровская якобы пыталась выйти из российского гражданства, но подтверждающих документов не предоставили.

Во время полномасштабного вторжения Оксана Доровская вела бизнес на Кипре и сотрудничала с кипрской компанией PMS MERCURY CORPORATE SERVICES, которую связывают с юристами, находящимися под украинскими санкциями и имеющими связи с пророссийскими олигархами Виктором Медведчуком и Вадимом Новинским. Эти деловые связи были разорваны после запроса hromadske в СБУ.

Журналисты также установили, что в 2018-2019 годах Оксана Доровская приобрела элитную недвижимость в Киеве и пригороде общей рыночной стоимостью около 1,3 миллиона долларов, а также дорогой автомобиль. В СБУ заявили, что средства на эти покупки поступали от отца генерала — Александра Доровского, однако подтверждающих документов не предоставили.

Паспорт РФ й елітне житло - ЗМІ викрили дружину генерала СБУ - фото 2
Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Фото: hromadske

Отдельное внимание hromadske обратило на деятельность Александра Доровского. Во время полномасштабной войны он стал конечным владельцем одной из крупнейших фармацевтических групп Украины — "Здоровье". Тогда и в начале 2023 года группой компаний "Здоровье" через виргинский оффшор владел бизнесмен Леонид Огородников.

Ранее эта группа фигурировала в уголовном производстве из-за возможных связей с российскими бизнесменами, в частности с олигархом Александром Шишкиным. Несмотря на это, национализация компаний не состоялась, а после смены владельцев аресты с активов были сняты. Доли в компаниях группы также получили родственники генерала СБУ.

Реакция СБУ на расследование журналистов

Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины агентству "Интерфакс-Украина", российские спецслужбы пытались устроить провокацию против главы СБУ в Одесской области Виктора Доровского и шантажировали его жену вымышленным компроматом.

"Они угрожали распространить информацию, которую на него якобы собрала российская ФСБ. Для этого представитель вражеской спецслужбы вышла на контакт с женой Доровского, сообщила о планах ФСБ по дискредитации чиновника СБУ, а в итоге — за взятку предложила помешать этой информационной атаке", — сообщили в Службе безопасности.

В комментарии агентству пресс-служба СБУ разъяснила, что жена чиновника СБУ родилась в Харькове, в детстве вместе с родителями переехала в РФ, где училась в средней школе. По достижению 14-летнего возраста она получила паспорт РФ (1998 год). В 16 лет (2001 год) вернулась на постоянное проживание в Украину. В 2005 году женщина получила загранпаспорт РФ. Срок действия документа истек в 2010 году.

В СБУ также сообщили, что с началом полномасштабного вторжения жена Доровского вместе с детьми выехала из Украины в Республику Кипр, где продолжила заниматься предпринимательством. Для этого она приобрела уже зарегистрированное юридическое лицо CHANELO LIMITED.

Реакция журналистов на ответ СБУ

После этого редакция hromadske считает заявление Службы безопасности Украины о материалах журналистского расследования против главы СБУ в Одесской области Виктора Доровского и его жены Оксаны попыткой дискредитировать как само расследование, так и редакцию и журналистов.

"Редакция hromadske подтверждает, что факты, изложенные в расследовании в отношении Виктора Доровского, соответствуют действительности. В то же время hromadske считает сообщение СБУ попыткой дискредитации материала, над которым отдел расследований hromadske работал с августа 2025 года. О подготовке этого материала Службе безопасности Украины было известно как минимум с 31 октября 2025 года", — отмечается в комментарии издания.

Напомним, что недавно в Киеве бывшего депутата уличили в уклонении от налогов на 12 млн гривен.

А также чиновница в столице заплатила больше на 330 тыс. гривен за щебень.

журналисты расследование бизнес сбу Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации