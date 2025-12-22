ЗМІ викрили дружину генерала СБУ Віктора Доровського - розслідування

Віктор Доровський. Фото: Одеська ОДА

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Віктору Доровському у 2023 році — через три роки після того, як він очолив управління СБУ в Одеській області. Однак журналісти з'ясували деякі сумнівні факти щодо нього та його родини.

Про це говориться у розслідування hromadske.

Що відомо про Віктора Доровського та його родину

За даними журналістів, дружина генерала Оксана Доровська має громадянство РФ. У витоках баз даних виявлено два російські паспорти, один із яких залишається чинним.

Серія та номер дійсного паспорта громадянки РФ, виписаний на ім’я дружини генерала СБУ. Фото: hromadske

Наявність російського громадянства у дружини Віктора Доровського СБУ підтвердила у відповіді на запит hromadske, однак заявила, що не має інформації про один із дійсних паспортів. У спецслужбі також повідомили, що Оксана Доровська нібито намагалася вийти з російського громадянства, але підтвердних документів не надали.

Під час повномасштабного вторгнення Оксана Доровська вела бізнес на Кіпрі та співпрацювала з кіпрською компанією PMS MERCURY CORPORATE SERVICES, яку пов’язують із юристами, що перебувають під українськими санкціями та мають зв’язки з проросійськими олігархами Віктором Медведчуком і Вадимом Новинським. Ці ділові зв’язки було розірвано після запиту hromadske до СБУ.

Журналісти також встановили, що у 2018–2019 роках Оксана Доровська придбала елітну нерухомість у Києві та передмісті загальною ринковою вартістю близько 1,3 мільйона доларів, а також дорогий автомобіль. У СБУ заявили, що кошти на ці покупки надходили від батька генерала — Олександра Доровського, однак підтвердних документів не надали.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Фото: hromadske

Окрему увагу hromadske звернуло на діяльність Олександра Доровського. Під час повномасштабної війни він став кінцевим власником однієї з найбільших фармацевтичних груп України — "Здоров’я". Тоді й на початку 2023 року групою компаній "Здоров’я" через віргінський офшор володів бізнесмен Леонід Огородніков.

Раніше ця група фігурувала у кримінальному провадженні через можливі зв’язки з російськими бізнесменами, зокрема з олігархом Олександром Шишкіним. Попри це, націоналізація компаній не відбулася, а після зміни власників арешти з активів були зняті. Частки у компаніях групи також отримали родичі генерала СБУ.

Реакція СБУ на розслідування журналістів

Як повідомила пресслужба Служби безпеки України агентству "Інтерфакс-Україна", російські спецслужби намагалися влаштувати провокацію проти очільника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та шантажували його дружину вигаданим компроматом.

"Вони погрожували поширити інформацію, яку на нього нібито зібрала російська ФСБ. Для цього представниця ворожої спецслужби вийшла на контакт з дружиною Доровського, повідомила про плани ФСБ щодо дискредитації посадовця СБУ, а в підсумку — за хабар запропонувала перешкодити цій інформаційній атаці", — повідомили в Службі безпеці.

У коментарі агентству пресслужба СБУ роз’яснила, що дружина посадовця СБУ народилася у Харкові, в дитинстві, разом із батьками переїхала до РФ, де навчалася в середній школі. По досягненню 14-річного віку вона отримала паспорт РФ (1998 рік). В 16 років (2001 рік) повернулася на постійне проживання до України. У 2005 році жінка отримала закордонний паспорт РФ. Термін дії документа сплив у 2010 році.

У СБУ також повідомили, що з початком повномасштабного вторгнення дружина Доровського разом із дітьми виїхала з України до Республіки Кіпр, де продовжила займатися підприємництвом. Для цього вона придбала уже зареєстровану юридичну особу CHANELO LIMITED.

Реакція журналістів на відповідь СБУ

Після цього редакція hromadske вважає заяву Служби безпеки України про матеріали журналістського розслідування проти очільника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та його дружини Оксани спробою дискредитувати як саме розслідування, так і редакцію і журналістів.

"Редакція hromadske підтверджує, що факти, викладені в розслідуванні щодо Віктора Доровського, відповідають дійсності. Водночас hromadske вважає повідомлення СБУ спробою дискредитації матеріалу, над яким відділ розслідувань hromadske працював із серпня 2025 року. Про підготовку цього матеріалу Службі безпеки України було відомо щонайменше з 31 жовтня 2025 року", — наголошується в коментарі видання.

