Некоторые поезда на Николаевщине прибудут с опозданием — все из-за обстрелов Укрзализныци

Пассажирам на заметку — задержка движения поездов на Николаевщине
Из-за вражеских обстрелов и последствий отключения электроснабжения на территории Николаевской области, пассажирские поезда временно будут курсировать с задержками. Это следует иметь в виду тем, кто встречает пассажиров.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Какие поезда прибудут с задержкой
Как сообщили представители "Укрзализныци", резервные тепловозы уже выведены на маршруты, однако движение пассажирских поездов будет осуществляться с незначительными задержками.
В частности, это касается рейсов:
- 127 Запорожье-Львов,
- 128 Львов-Запорожье,
- 51 Одесса-Запорожье,
- 7 Харьков-Одесса,
- 53 Днепр-Одесса.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця возвращает часть стоимости билета не только на внутренние направления, но и на международные. Однако это можно сделать только в установленные правилами компании сроки.
Также мы писали, во сколько украинцам обойдутся билеты на популярные международные направления Укрзализныци. Цены варьируются от 900 до 5600 гривен.
Читайте Новини.LIVE!