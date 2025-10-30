Видео
Пассажирам на заметку — задержка движения поездов на Николаевщине

Дата публикации 30 октября 2025 05:54
обновлено: 05:54
Некоторые поезда на Николаевщине прибудут с опозданием — все из-за обстрелов Укрзализныци
Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Укрзализныця

Из-за вражеских обстрелов и последствий отключения электроснабжения на территории Николаевской области, пассажирские поезда временно будут курсировать с задержками. Это следует иметь в виду тем, кто встречает пассажиров.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

Какие поезда прибудут с задержкой

Как сообщили представители "Укрзализныци", резервные тепловозы уже выведены на маршруты, однако движение пассажирских поездов будет осуществляться с незначительными задержками.

В частности, это касается рейсов:

  • 127 Запорожье-Львов,
  • 128 Львов-Запорожье,
  • 51 Одесса-Запорожье,
  • 7 Харьков-Одесса,
  • 53 Днепр-Одесса.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця возвращает часть стоимости билета не только на внутренние направления, но и на международные. Однако это можно сделать только в установленные правилами компании сроки.

Также мы писали, во сколько украинцам обойдутся билеты на популярные международные направления Укрзализныци. Цены варьируются от 900 до 5600 гривен.

