Некоторые поезда на Николаевщине прибудут с опозданием — все из-за обстрелов Укрзализныци

Из-за вражеских обстрелов и последствий отключения электроснабжения на территории Николаевской области, пассажирские поезда временно будут курсировать с задержками. Это следует иметь в виду тем, кто встречает пассажиров.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Какие поезда прибудут с задержкой

Как сообщили представители "Укрзализныци", резервные тепловозы уже выведены на маршруты, однако движение пассажирских поездов будет осуществляться с незначительными задержками.

В частности, это касается рейсов:

127 Запорожье-Львов,

128 Львов-Запорожье,

51 Одесса-Запорожье,

7 Харьков-Одесса,

53 Днепр-Одесса.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця возвращает часть стоимости билета не только на внутренние направления, но и на международные. Однако это можно сделать только в установленные правилами компании сроки.

Также мы писали, во сколько украинцам обойдутся билеты на популярные международные направления Укрзализныци. Цены варьируются от 900 до 5600 гривен.