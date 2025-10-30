Деякі потяги на Миколаївщині прибудуть із запізненням — все через обстріли Укрзалізниці

Пасажирам до уваги — затримки у русі потягів на Миколаївщині
Через ворожі обстріли та наслідків відключення електропостачання на території Миколаївської області, пасажирські поїзди тимчасово будуть курсувати з затримками. Це слід мати на увазі тим, хто зустрічає пасажирів.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Які потяги прибудуть із затримкою
Як повідомили представники "Укрзалізниці", резервні теплотяги вже виведені на маршрути, однак рух пасажирських поїздів буде здійснюватися із незначними затримками.
Зокрема, це стосується рейсів:
- 127 Запоріжжя-Львів,
- 128 Львів-Запоріжжя,
- 51 Одеса-Запоріжжя,
- 7 Харків-Одеса,
- 53 Дніпро-Одеса.
