Україна
Пасажирам до уваги — затримки у русі потягів на Миколаївщині

Пасажирам до уваги — затримки у русі потягів на Миколаївщині

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 05:54
Оновлено: 05:54
Деякі потяги на Миколаївщині прибудуть із запізненням — все через обстріли Укрзалізниці
Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Через ворожі обстріли та наслідків відключення електропостачання на території Миколаївської області, пасажирські поїзди тимчасово будуть курсувати з затримками. Це слід мати на увазі тим, хто зустрічає пасажирів.

Про це повідомляє Укрзалізниця

Читайте також:

Які потяги прибудуть із затримкою

Як повідомили представники "Укрзалізниці", резервні теплотяги вже виведені на маршрути, однак рух пасажирських поїздів буде здійснюватися із незначними затримками.

Зокрема, це стосується рейсів:

  • 127 Запоріжжя-Львів,
  • 128 Львів-Запоріжжя,
  • 51 Одеса-Запоріжжя,
  • 7 Харків-Одеса,
  • 53 Дніпро-Одеса.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця повертає частину вартості квитка не лише на внутрішні напрямки, а й на міжнародні. Проте це можна зробити лише у встановлені правилами компанії терміни.

Також ми писали, у скільки українцям обійдуться квитки на популярні міжнародні напрямки Укрзалізниці. Ціни варіюються від 900 до 5600 гривень.

Укрзалізниця війна в Україні залізниця потяг пасажири
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
