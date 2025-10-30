Деякі потяги на Миколаївщині прибудуть із запізненням — все через обстріли Укрзалізниці

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Через ворожі обстріли та наслідків відключення електропостачання на території Миколаївської області, пасажирські поїзди тимчасово будуть курсувати з затримками. Це слід мати на увазі тим, хто зустрічає пасажирів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Які потяги прибудуть із затримкою

Як повідомили представники "Укрзалізниці", резервні теплотяги вже виведені на маршрути, однак рух пасажирських поїздів буде здійснюватися із незначними затримками.

Зокрема, це стосується рейсів:

127 Запоріжжя-Львів,

128 Львів-Запоріжжя,

51 Одеса-Запоріжжя,

7 Харків-Одеса,

53 Дніпро-Одеса.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця повертає частину вартості квитка не лише на внутрішні напрямки, а й на міжнародні. Проте це можна зробити лише у встановлені правилами компанії терміни.

Також ми писали, у скільки українцям обійдуться квитки на популярні міжнародні напрямки Укрзалізниці. Ціни варіюються від 900 до 5600 гривень.