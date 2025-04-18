Мария Мезенцева объяснила как Украину сейчас поддерживают в ПАСЕ

Заседание ПАСЕ. Фото архивное: УНИАН

На весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) все более заметным становится скепсис среди международных партнеров относительно перспектив быстрого прекращения войны в Украине. Несмотря на это, партнеры Украины сплотились, чтобы оказать поддержку как никогда раньше.

Об этом сообщила народный депутат Украины Мария Мезенцева-Федоренко в эфире Ранок.LIVE.

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По ее словам, хотя ожидания на скорое перемирие со стороны некоторых делегаций снижаются, политическая и резолюционная поддержка украинских инициатив остается на очень высоком уровне. В частности, именно голосования за украинские резолюции на этой неделе стали одними из самых успешных на всей весенней сессии.

Среди тем, которые вызвали наибольшее одобрение, депутат назвала резолюции по справедливому и длительному миру, привлечение России к ответственности за агрессию, возвращение всех пленных — как военных, так и гражданских, а также розыск депортированных украинских детей и компенсации для пострадавших граждан.

"Коллеги из 46 государств и расширенной географии, у нас работают также и страны, которые в статусе наблюдателей, — это Мексика, Марокко, Канада, Святой Престол, Израиль, ну и США сюда тоже входят, но, к сожалению, коллеги, наверное, даже не знают, что они есть в Совете Европы, к сожалению. Я хочу к ним также обратиться, и к Сенату, и к Конгрессу, чтобы они на самом деле принимали участие в наших заседаниях. Мне кажется, такой диалог был бы очень действенным и эффективным", — высказалась нардеп.

Мезенцева также отметила, что скепсис среди коллег относительно перемирия является вполне естественным, учитывая предыдущие ожидания.

"Еще раз подчеркиваю: коллеги имеют определенный скепсис, мы с вами все сознательные, было сначала прекращение огня и войны за 24 часа, потом за месяц, несколько месяцев, пасхальные праздники... И, к сожалению, мы не наблюдаем прогресса", — резюмировала Мезенцева.

Напомним, недавно на заседании ПАСЕ приняли резолюцию, которая обяжет Россию компенсировать Украине все убытки, которые она понесла от оккупации полуострова Крым.

Также в Украине создадут единую роуминговую зону с ЕС — депутаты уже проголосовали за соответствующий законопроект.