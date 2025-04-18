Марія Мезенцева пояснила як Україну наразі підтримують в ПАРЄ

Засідання ПАРЄ. Фото архівне: УНІАН

На весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дедалі помітнішим стає скепсис серед міжнародних партнерів щодо перспектив швидкого припинення війни в Україні. Попри це, партнери України згуртувалися, щоби надати підтримку, як ніколи раніше.

Про це повідомила народна депутатка України Марія Мезенцева-Федоренко в ефірі Ранок.LIVE.

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За її словами, хоча очікування на швидке перемир’я з боку деяких делегацій знижуються, політична й резолюційна підтримка українських ініціатив залишається на дуже високому рівні. Зокрема, саме голосування за українські резолюції цього тижня стали одними з найуспішніших на всій весняній сесії.

Серед тем, які викликали найбільше схвалення, депутатка назвала резолюції щодо справедливого й тривалого миру, притягнення Росії до відповідальності за агресію, повернення всіх полонених — як військових, так і цивільних, а також розшук депортованих українських дітей і компенсації для постраждалих громадян.

"Колеги з 46 держав і розширеної географії, у нас працюють також і країни, які є в статусі спостерігачів, це Мексика, Марокко, Канада, Святий Престол, Ізраїль, ну і США сюди теж входить, але, на жаль, колеги, напевно, навіть не знають, що вони є в Раді Європи, на жаль. Я хочу до них також звернутися, і до Сенату, і до Конгресу, щоб вони насправді приймали участь в наших засіданнях. Мені здається, такий діалог був би дуже дієвим і ефективним", — висловилась нардепка.

Мезенцева також зауважила, що скепсис серед колег щодо перемир’я є цілком природним з огляду на попередні очікування.

"Ще раз підкреслюю, колеги мають певний скепсис, ми з вами всі свідомі, був спочатку припинення вогню і війни за 24 години, потім за місяць, декілька місяців, пасхальні свята. І, на жаль, ми не спостерігаємо прогресу", — резюмувала Мезенцева.

Нагадаємо, нещодавно на засіданні ПАРЄ ухвалили резолюцію, яка зобов'яже Росію компенсувати Україні всі збитки, яких вона зазнала від окупації півострова Крим.

Також в Україні створять єдину роумінгову зону з ЄС — депутати вже проголосували за відповідний законопроєкт.