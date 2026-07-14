Парад в честь Дня взятия Бастилии: Зеленский прокомментировал участие украинцев

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Президент Владимир Зеленский прокомментировал участие украинцев в параде во Франции, приуроченном к Дню взятия Бастилии. По его словам, среди 500 солдат добровольческой коалиции 25 украинских бойцов пройдут по самой известной аллее мира.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью BFM, передает Новини.LIVE.

Парад в честь Дня взятия Бастилии

Зеленский поблагодарил за приглашение представителей Украины и военных.

"Если война не в вашей стране, не на вашей земле, не в вашем доме, вы не можете её ощутить. Вы не можете почувствовать или понять истинную цену мира. Это просто обычная жизнь, которую вы можете потерять за один день. Вот почему нам нужно способствовать установлению прочного мира. Парад, эта идея пригласить нас, объединить коалицию волонтеров, провести всю эту демонстрацию — все это очень хороший сигнал", — отметил он.

По его словам, участие украинских солдат в параде в честь Дня взятия Бастилии для него — большая честь.

Поддержка со стороны Франции

Зеленский подчеркнул, что Франция играет важную роль в оказании военной помощи Украине.

В контексте приближающихся президентских выборов во Франции украинский лидер обратился к будущему лидеру страны с призывом сохранить и не уничтожить те достижения, которых Украине удалось добиться за четыре года большой войны.

Как писали Новини.LIVE, 14 июля Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли на торжества по случаю Дня взятия Бастилии. В частности, Украину будут представлять военные ВСУ, а также боевая авиация.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Франция предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны вместе с ракетами к ним. В то же время он отметил, что иногда не хватает боеприпасов для перехвата баллистических целей, в связи с чем запускается программа FREYJA.