Пара насиловала собственную дочь ради контента - какое решение суда

Мужчина за решеткой в зале суда. Фото: ye.ua

Прокуроры Киевской областной прокуратуры и Вознесенской окружной прокуратуры Николаевской области признали виновными женщину и мужчину в изготовлении и распространении детской порнографии. Кроме того, пара развращала несовершеннолетних, насиловала одну из своих дочерей.

Об этом во вторник, 7 января, сообщает Киевская областная прокуратура.

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Пару приговорили к 15 годам лишения свободы.

Задержанный мужчина. Фото: Киевская областная прокуратура

Также им в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и проведением досуга несовершеннолетних.

Удовлетворен и гражданский иск представителя малолетних потерпевших на общую сумму 750 тысяч гривен.

"Прокуроры в суде доказали, что женщина изготавливала видеофайлы порнографического характера при своем участии и двух дочерей 2011 и 2013 годов рождения. К съемке отдельных видеороликов она привлекала мужа. Женщина трижды передавала ему старшую дочь с целью сексуальной эксплуатации. Он насиловал падчерицу в присутствии и при активном участии жены", — говорится в сообщении.

Отснятый контент распространялся через Интернет.

В настоящее время супруги находятся под стражей.

Задержанная женщина. Фото: Киевская областная прокуратура

Ранее мы писали, что в Одесской области взрослый мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнего ребенка, однако парню удалось сбежать. Преступника разыскали правоохранители, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также в Одесской области отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней падчерицы. Мужчине за содеянное грозит до 12 лет заключения.