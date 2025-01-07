Пара ґвалтувала власну доньку задля контенту — яке рішення суду

Чоловік за ґратами в залі суду. Фото: ye.ua

Прокурори Київської обласної прокуратури та Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області визнали винними жінку та чоловіка у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії. Крім того, пара розбещувала неповнолітніх, ґвалтувала одну зі своїх доньок.

Про це у вівторок, 7 січня, повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Пару засуджено до 15 років позбавлення волі.

Затриманий чоловік. Фото: Київська обласна прокуратура

Також їм впродовж трьох років заборонено займатись діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля неповнолітніх.

Задоволено і цивільний позов представника малолітніх потерпілих на загальну суму 750 тисяч гривень.

"Прокурори у суді довели, що жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка. Жінка тричі передавала йому старшу доньку з метою сексуальної експлуатації. Він ґвалтував падчерку в присутності та за активної участі дружини", — йдеться в повідомленні.

Відзнятий контент розповсюджувався через Інтернет.

Наразі подружжя перебуває під вартою.

Затримана жінка. Фото: Київська обласна прокуратура

Раніше ми писали, що на Одещині дорослий чоловік хотів зґвалтувати неповнолітню дитину, проте хлопцю вдалось втекти. Злочинця розшукали правоохоронці, тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

Також в Одеській області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.