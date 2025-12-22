Видео
Главная Новости дня Панику можно отбросить — экономист спрогнозировал курс гривны

Панику можно отбросить — экономист спрогнозировал курс гривны

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 13:59
Курс гривны по отношению к иностранным валютам — какой прогноз
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Финансовая помощь Украине от ЕС предоставила "подушку" безопасности для государства и Национального банка. Панику относительно курса гривны можно отбросить.

Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Ранок.LIVE 22 декабря.

Читайте также:

Что будет с курсом гривны

"Деньги от ЕС помогут Украине не только покрывать дефицит государственного бюджета, они еще и могут быть использованы для пополнения золото-валютных резервов НБУ, а это, в свою очередь, дает дополнительные возможности поддерживать относительно стабильный курс гривны, в том числе и тот, который как прогнозный заложен в бюджете на 2026 год", — отметил Новак.

Он пояснил, что правительство закладывает в бюджете на следующий год курс гривны с запасом. То есть, с расчетом на худший сценарий. Однако, по итогам финансового года, Украина имела лучший курс гривны, чем тот, который закладывался в бюджете.

Эксперт добавил, что теперь с учетом гарантированной финансовой "подушки" от ЕС и помощи от правительств стран, деньги будут не только для нужд бюджета, но и у Национального банка для нужд золото-валютных резервов.

"По курсу гривны сейчас также можно быть спокойными и отбросить панику. Курс 50-60 — это выдумки. Также у НБУ сейчас есть рекордные золото-валютные резервы, которых не было даже в лучшие мирные годы", — подчеркнул Андрей Новак.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит купить 1000 долларов. В обменниках придется заплатить примерно на 100 гривен меньше.

В то же время Даниил Гетманцев объяснил, как вступление в ЕС скажется на гривне. По его словам, курс не просядет.

НБУ курс гривны финансовая помощь гривна Украина
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
