Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Паніку можна відкинути — економіст спрогнозував курс гривні

Паніку можна відкинути — економіст спрогнозував курс гривні

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 13:59
Курс гривні щодо іноземних валют — який прогноз
Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Фінансова допомога Україні від ЄС надала "подушку" безпеки для держави та Національного банку. Паніку щодо курсу гривні можна відкинути.

Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE 22 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом гривні

"Гроші від ЄС допоможуть Україні не лише покривати дефіцит державного бюджету, вони ще й можуть бути використані для поповнення золото-валютних резервів НБУ, а це, своєю чергою, дає додаткові можливості підтримувати відносно стабільний курс гривні, зокрема і той, який як прогнозний закладений в бюджеті на 2026 рік", — наголосив Новак. 

Він пояснив, що уряд закладає в бюджеті на наступний рік курс гривні із запасом. Тобто, з розрахунком на гірший сценарій. Однак, за підсумками фінансового року, Україна мала кращий курс гривні, ніж той, який закладався в бюджеті. 

Експерт додав, що тепер з урахуванням гарантованої фінансової "подушки" від ЄС і допомоги від урядів країн, гроші будуть не лише для потреб бюджету, а й в Національного банку для потреб золото-валютних резервів.

"По курсу гривні зараз також можна бути спокійними та відкинути паніку. Курс 50–60 — це вигадки. Також в НБУ зараз є рекордні золото-валютні резерви, яких не було навіть в найкращі мирні роки", — підкреслив Андрій Новак. 

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує купити 1000 доларів. В обмінниках доведеться заплатити приблизно на 100 гривень менше.

Водночас Данило Гетманцев пояснив, як вступ до ЄС позначиться на гривні. За його словами, курс не просяде. 

НБУ курс гривні фінансова допомога гривня Україна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації