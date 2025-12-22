Курс гривні щодо іноземних валют — який прогноз

Паніку можна відкинути — економіст спрогнозував курс гривні
Фінансова допомога Україні від ЄС надала "подушку" безпеки для держави та Національного банку. Паніку щодо курсу гривні можна відкинути.
Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE 22 грудня.
Що буде з курсом гривні
"Гроші від ЄС допоможуть Україні не лише покривати дефіцит державного бюджету, вони ще й можуть бути використані для поповнення золото-валютних резервів НБУ, а це, своєю чергою, дає додаткові можливості підтримувати відносно стабільний курс гривні, зокрема і той, який як прогнозний закладений в бюджеті на 2026 рік", — наголосив Новак.
Він пояснив, що уряд закладає в бюджеті на наступний рік курс гривні із запасом. Тобто, з розрахунком на гірший сценарій. Однак, за підсумками фінансового року, Україна мала кращий курс гривні, ніж той, який закладався в бюджеті.
Експерт додав, що тепер з урахуванням гарантованої фінансової "подушки" від ЄС і допомоги від урядів країн, гроші будуть не лише для потреб бюджету, а й в Національного банку для потреб золото-валютних резервів.
"По курсу гривні зараз також можна бути спокійними та відкинути паніку. Курс 50–60 — це вигадки. Також в НБУ зараз є рекордні золото-валютні резерви, яких не було навіть в найкращі мирні роки", — підкреслив Андрій Новак.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує купити 1000 доларів. В обмінниках доведеться заплатити приблизно на 100 гривень менше.
Водночас Данило Гетманцев пояснив, як вступ до ЄС позначиться на гривні. За його словами, курс не просяде.
Читайте Новини.LIVE!