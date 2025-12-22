Курс гривні щодо іноземних валют — який прогноз

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Фінансова допомога Україні від ЄС надала "подушку" безпеки для держави та Національного банку. Паніку щодо курсу гривні можна відкинути.

Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE 22 грудня.

Що буде з курсом гривні

"Гроші від ЄС допоможуть Україні не лише покривати дефіцит державного бюджету, вони ще й можуть бути використані для поповнення золото-валютних резервів НБУ, а це, своєю чергою, дає додаткові можливості підтримувати відносно стабільний курс гривні, зокрема і той, який як прогнозний закладений в бюджеті на 2026 рік", — наголосив Новак.

Він пояснив, що уряд закладає в бюджеті на наступний рік курс гривні із запасом. Тобто, з розрахунком на гірший сценарій. Однак, за підсумками фінансового року, Україна мала кращий курс гривні, ніж той, який закладався в бюджеті.

Експерт додав, що тепер з урахуванням гарантованої фінансової "подушки" від ЄС і допомоги від урядів країн, гроші будуть не лише для потреб бюджету, а й в Національного банку для потреб золото-валютних резервів.

"По курсу гривні зараз також можна бути спокійними та відкинути паніку. Курс 50–60 — це вигадки. Також в НБУ зараз є рекордні золото-валютні резерви, яких не було навіть в найкращі мирні роки", — підкреслив Андрій Новак.

