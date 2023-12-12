Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Палата представителей США приняла закон о запрете импорта российского урана arrow

Палата представителей США приняла закон о запрете импорта российского урана

12 декабря 2023 11:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Палата представителей США приняла закон о запрете импорта российского урана
Палата представителей США. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Палата представителей в понедельник приняла закон, запрещающий импорт российского урана для атомных электростанций в Соединенные Штаты. Он вступит в силу через 90 дней после принятия.

Об этом сообщает The Hill.

Читайте также:

Закон против российского импорта

Голосование по этому вопросу получило поддержку и республиканцев и демократов. Закон вступит в силу через 90 дней после принятия.

Для окончательного введения ограничений на импорт необходимо одобрение Сенатом США и президентом Джо Байденом.

По данным Управления энергетической информации, большинство урана, используемого электростанциями США, импортируется, и около 12 процентов этого импорта поступило из России в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что Палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Израилю на 14,3 млрд. долларов. В то же время, упоминания об Украине совсем не было.

Напомним, что недавно мы писали, что президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект, предложенный республиканцами Палаты представителей. Он касается оказания помощи Израилю, которая будет оплачена путем сокращения средств для Службы внутренних доходов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме