Палата представителей США приняла закон о запрете импорта российского урана

Палата представителей США. Фото: Reuters

Палата представителей в понедельник приняла закон, запрещающий импорт российского урана для атомных электростанций в Соединенные Штаты. Он вступит в силу через 90 дней после принятия.

Об этом сообщает The Hill.

Читайте также:

Закон против российского импорта

Голосование по этому вопросу получило поддержку и республиканцев и демократов. Закон вступит в силу через 90 дней после принятия.

Для окончательного введения ограничений на импорт необходимо одобрение Сенатом США и президентом Джо Байденом.

По данным Управления энергетической информации, большинство урана, используемого электростанциями США, импортируется, и около 12 процентов этого импорта поступило из России в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что Палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Израилю на 14,3 млрд. долларов. В то же время, упоминания об Украине совсем не было.

Напомним, что недавно мы писали, что президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект, предложенный республиканцами Палаты представителей. Он касается оказания помощи Израилю, которая будет оплачена путем сокращения средств для Службы внутренних доходов.