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Палата представників США ухвалила закон про заборону імпорту російського урану

12 грудня 2023 11:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Палата представників США ухвалила закон про заборону імпорту російського урану
Палата представників США. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Палата представників у понеділок ухвалила закон, який забороняє імпорт російського урану для атомних електростанцій до Сполучених Штатів. Він набуде чинності через 90 днів після прийняття.

Про це повідомляє The Hill.

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Голосування з приводу цього питання отримало підтримку і республіканців і демократів. Закон набуде чинності через 90 днів після прийняття.

Для остаточного введення обмежень на імпорт потрібне схвалення Сенатом США і президентом Джо Байденом.

За даними Управління енергетичної інформації, більшість урану, який використовують електростанції США, імпортується, і близько 12 відсотків цього імпорту надійшло з Росії в 2022 році.

Раніше ми повідомляли, що Палата представників США ухвалила законопроєкт про військову допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів. Водночас згадки про Україну зовсім не було. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що президент США Джо Байден може накласти вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників. Він стосується надання допомоги Ізраїлю, яка буде оплачена шляхом скорочення коштів для Служби внутрішніх доходів.

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