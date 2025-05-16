Суд наказал мужчину, который получил повестку, но отказался служить даже в тылу

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Adobe Stock

В Тернопольской области области мужчина получил повестку, но отказался служить даже в тылу. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель Тернопольской области был признан годным к военной службе. В апреле 2024 года представители ТЦК пытались вручить ему повестку, однако мужчина категорически отказался ее получить.

Во время рассмотрения дела в суде обвиняемый частично признал свою вину. Он рассказал, что после сообщения о повестке сам вызвал полицию. Впоследствии обратился к начальнику полиции в Подволочиске, который в свою очередь привлек представителей ТЦК. Те доставили мужчину на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). После медицинского обследования в Подволочиске его направили в Тернополь, где пригодность к службе была подтверждена на областном уровне.

Несмотря на это, когда в ТЦК ему предложили занять должность делопроизводителя в Вооруженных силах и проходить службу в Подволочиске, мужчина от мобилизации отказался.

"В апреле-мае 2025 года, когда осознал, что его ждет уголовная ответственность, ходил в ТЦК и СП, просился на службу, ездил в воинские части Тернопольской области, однако, никто его не взял служить. Жалеет, что так поступил, но имел на то причины: состояние здоровья и больную мать. Просил строго его не наказывать", — сказано в материалах суда.

Решение суда

Подволочиский районный суд Тернопольской области проанализировал материалы дела и пришел к выводу о виновности мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины. За уклонение от мобилизации его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, чем грозят розыск и штрафы от ТЦК.

Также мы сообщали, имеют ли ТЦК право отправить повторные повестку на уточнение данных.