Суд покарав чоловіка, який отримав повістку, але відмовився служити навіть в тилу

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Adobe Stock

У Тернопільській області області чоловік отримав повістку, але відмовився служити навіть в тилу. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканця Тернопільської області було визнано придатним до військової служби. У квітні 2024 року представники ТЦК намагалися вручити йому повістку, однак чоловік категорично відмовився її отримати.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений частково визнав свою провину. Він розповів, що після повідомлення про повістку сам викликав поліцію. Згодом звернувся до начальника поліції у Підволочиську, який у свою чергу залучив представників ТЦК. Ті доставили чоловіка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Після медичного обстеження у Підволочиську його направили до Тернополя, де придатність до служби була підтверджена на обласному рівні.

Попри це, коли у ТЦК йому запропонували зайняти посаду діловода у Збройних силах і проходити службу у Підволочиську, чоловік від мобілізації відмовився.

"В квітні-травні 2025 року, коли усвідомив, що його чекає кримінальна відповідальність, ходив у ТЦК та СП, просився на службу, їздив у військові частини Тернопільської області, однак, ніхто його не взяв служити. Шкодує, що так вчинив, але мав на то причини: стан здоров`я та хвору матір. Просив суворо його не карати", — сказано у матеріалах суду.

Рішення суду

Підволочиський районний суд Тернопільської області проаналізував матеріали справи та дійшов висновку про винуватість чоловіка за статтею 336 Кримінального кодексу України. За ухилення від мобілізації його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чим загрожують розшук і штрафи від ТЦК.

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