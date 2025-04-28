Мужчина отказался служить на Полтавщине — суд его наказал

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Pexels

В Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации и не явился на отправку в воинскую часть. Суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель Полтавщины получил повестку в декабре 2024 года. В указанное время он должен был явиться для отправки в воинскую часть, однако так и не пришел. Его подали в розыск, а дело передали в суд.

Решение суда

Глобинский районный суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Во время заседания обвиняемый покаялся и признал свою вину. По его словам, он не явился в указанное место, поскольку боялся проходить военную службу. В результате суд назначил мужчине испытательный срок на один год.

Напомним, житель Одесской области за уклонение от службы получил штраф. Он тоже не явился для отправки в воинскую часть в нужное время.

Кроме того, в Днепропетровской области мужчина заявил, что ТЦК "не может" вручать повестки. Он написал отказ от военной службы.