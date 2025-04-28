Чоловік відмовився служити на Полтавщині — суд його покарав

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Pexels

У Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації та не з'явився на відправлення до військової частини. Суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, житель Полтавщини отримав повістку у грудні 2024 року. В зазначений час він мав з'явитися для відправлення у військову частину, однак так і не прийшов. Його подали у розшук, а справу передали до суду.

Рішення суду

Глобинський районний суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Під час засідання обвинувачений покаявся та визнав свою провину. За його словами, він не з'явився у зазначене місце, оскільки боявся проходити військову службу. В результаті суд призначив чоловік іспитовий термін на один рік.

Нагадаємо, житель Одещини за ухилення від служби отримав штраф. Він теж не з'явився для відправлення до військової частини у потрібний час.

Крім того, у Дніпропетровській області чоловік заявив, що ТЦК "не може" вручати повістки. Він написав відмову від військової служби.