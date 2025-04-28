Чоловік відмовився служити на Полтавщині — суд його покарав

Отримав іспитовий термін — у Полтаві чоловік ухилився від служби
У Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації та не з'явився на відправлення до військової частини. Суд призначив йому покарання.
Про це йдеться у вироку суду.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, житель Полтавщини отримав повістку у грудні 2024 року. В зазначений час він мав з'явитися для відправлення у військову частину, однак так і не прийшов. Його подали у розшук, а справу передали до суду.
Рішення суду
Глобинський районний суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Під час засідання обвинувачений покаявся та визнав свою провину. За його словами, він не з'явився у зазначене місце, оскільки боявся проходити військову службу. В результаті суд призначив чоловік іспитовий термін на один рік.
Нагадаємо, житель Одещини за ухилення від служби отримав штраф. Він теж не з'явився для відправлення до військової частини у потрібний час.
Крім того, у Дніпропетровській області чоловік заявив, що ТЦК "не може" вручати повістки. Він написав відмову від військової служби.
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