Суд лишил свободы мужчину, который получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации

Судья принимает решение. Фото: LexInform

В Стрыйском районе Львовской области мужчина прошел ВВК и получил боевую повестку, однако не пришел в ТЦК на определенную дату. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2023 года мужчину признали годным к службе в армии по результатам медицинского осмотра, проведенного военно-врачебной комиссией.

"Прокуроры в суде доказали, что в июне 2023 года обвиняемый был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении.

После этого он получил повестку с четко определенной датой прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако в назначенный день не явился в ТЦК без веских причин, чем нарушил нормы законодательства, регулирующего мобилизационные процессы.

Решение суда

Суд признал жителя Стрыйского района виновным в умышленном уклонении от мобилизации. Как следствие — ему назначили наказание в виде трех лет заключения.

Напомним, недавно мы писали, что во Львовской области мужчина после получения повестки почти два года уклонялся от мобилизации. За это его привлекли к уголовной ответственности.

Также мы сообщали, что в Волынской области судили киевского программиста, который хотел использовать поддельные документы, чтобы пересечь границу.