Суд лишил свободы мужчину, который получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации

Получил боевую повестку, но не пришел в ТЦК — что решил суд
В Стрыйском районе Львовской области мужчина прошел ВВК и получил боевую повестку, однако не пришел в ТЦК на определенную дату. За это суд его наказал.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, в июне 2023 года мужчину признали годным к службе в армии по результатам медицинского осмотра, проведенного военно-врачебной комиссией.
"Прокуроры в суде доказали, что в июне 2023 года обвиняемый был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении.
После этого он получил повестку с четко определенной датой прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако в назначенный день не явился в ТЦК без веских причин, чем нарушил нормы законодательства, регулирующего мобилизационные процессы.
Решение суда
Суд признал жителя Стрыйского района виновным в умышленном уклонении от мобилизации. Как следствие — ему назначили наказание в виде трех лет заключения.
Напомним, недавно мы писали, что во Львовской области мужчина после получения повестки почти два года уклонялся от мобилизации. За это его привлекли к уголовной ответственности.
Также мы сообщали, что в Волынской области судили киевского программиста, который хотел использовать поддельные документы, чтобы пересечь границу.
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