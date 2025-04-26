Суд позбавив волі чоловіка, який отримав бойову повістку, але ухилився від мобілізації

Суддя приймає рішення. Фото: LexInform

У Стрийському районі Львівської області чоловік пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, однак не прийшов до ТЦК на визначену дату. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії за результатами медичного огляду, проведеного військово-лікарською комісією.

"Прокурори в суді довели, що у червні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії", — йдеться у повідомленні.

Після цього він отримав повістку з чітко визначеною датою прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проте у призначений день не з’явився до ТЦК без вагомих причин, чим порушив норми законодавства, що регулює мобілізаційні процеси.

Рішення суду

Суд визнав мешканця Стрийського району винним у навмисному ухиленні від мобілізації. Як наслідок — йому призначили покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львівській області чоловік після отримання повістки майже два роки ухилявся від мобілізації. За це його притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми повідомляли, що у Волинській області судили київського програміста, який хотів використати підроблені документи, щоб перетнути кордон.