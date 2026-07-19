"Отряды Буданова" уничтожили ученого, причастного к созданию стратегической авиации РФ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В российской Самаре был ликвидирован военный инженер, кандидат наук, работавший на предприятии по производству двигателей для стратегической авиации РФ. Операцию провело добровольческое подразделение "Отряды Буданова".

Об этом сообщает Новтни.LIVE со ссылкой на соответствующий пост, опубликованный в своём Telegram-канале журналистом и блогером Сергеем Ивановим.

"Отряды Буданова" уничтожили инженера, работавшего на стратегическую авиацию РФ

Речь идет об Андрее Тисареве — начальнике конструкторского отдела теплофизики и газодинамики авиационных двигателей ОКБ ПАО "ОДК Кузнецов". По данным Иванова,его ликвидировали вечером 15 июля на улице Лукачева в Самаре.

Тисарев имел ученую степень кандидата технических наук и был автором патентов в области авиационного двигателестроения. По словам Иванова, разработки инженера использовались в российской стратегической авиации.

"Он способствовал нанесению российских ракетных ударов по гражданскому населению Украины с помощью российских стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков", — написал Иванов.

Предприятие "ОДК Кузнецов", на котором работал инженер, создает и обслуживает силовые установки для самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. Завод также работает с двигателями для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

Иванов сообщил, что к операции было привлечено добровольческое подразделение "Отряды Буданова", о котором ранее публично не сообщалось.

Представитель "Отрядов Буданова" заверил, что каждый, причастный к преступлениям против Украины, будет установлен и наказан.

"Все российские преступления задокументированы и персонализированы, возмездие за них будет неизбежным, в каком бы "тылу" ни скрывались их виновники", — подчеркивают участники движения.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что каждый, кто причастен к российскому террору и военным преступлениям против Украины, в конечном итоге получит справедливый и неотвратимый приговор.

Скриншот сообщения Иванова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой стороны обсудили возобновление переговоров о прекращении войны. Они также скоординировали дальнейшие дипломатические шаги, а турецкая сторона проинформировала о своих посреднических инициативах для достижения устойчивого мира.

Новини.LIVE также сообщали, что 16 июля 2026 года Кирилл Буданов заявил, что украинцы имеют право задавать властям сложные вопросы, а открытые дискуссии являются признаком сильного общества. В то же время он подчеркнул, что эмоции и политические споры не должны ослаблять единство и борьбу против российской агрессии. По словам Буданова, именно сплоченность общества, государства и Сил обороны является залогом устойчивости Украины.