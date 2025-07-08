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Лещик сделала заявление о русском языке в школах

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 13:18
Учитель на уроке может это делать — заявление Лещик по русскому языку
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Фото: кадр из видео

Учителям рекомендуют говорить ученикам, которые разговаривают на русском языке, что они их не понимают и отказываться от общения с ними. Кроме того, преподаватели также должны общаться в образовательном процессе только на украинском.

Об этом рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью Укринформу.

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Лещик рассказала, что учителя могут говорить русскоязычным ученикам, что не понимают их, и отказаться от общения с ними.

"Был у нас еще кейс, где учительница требовала от ученика отвечать на уроке на украинском языке. Нам написали о крике, но когда мы исследовали, крика там не было. Там была аудиозапись, где четкое требование: "Пожалуйста, отвечай на украинском языке". И нам поступила жалоба на эту учительницу. Мы эту жалобу отклонили и защитили учительницу — сказали, что она осуществляла все правильно согласно действующему законодательству", — поделилась образовательный омбудсмен.

На вопрос журналистки о том, что делать с учителями, которые вне уроков общаются на русском, Лещик ответила, что язык образовательного процесса — украинский, а он включает не только уроки, но и перерывы, совещания, семинары, конференции и тому подобное. Поэтому учителя обязаны разговаривать на государственном.

Напомним, недавно крымчанка рассказала, как в школах панически боятся украинского языка. На временно оккупированном полуострове продолжаются жесткие притеснения и преследования жителей, которые общаются на украинском или потребляют такой контент.

Также мы писали, что кореец в ТикТок показал, как учит украинский язык со своей девушкой.

учителя русский язык дети украинский язык омбудсмен школа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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