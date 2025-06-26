Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кримчанка розповіла, як в школах панічно бояться української мови

Кримчанка розповіла, як в школах панічно бояться української мови

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 09:12
Як у Криму придушували прояви української культури
Школа в Криму. Фото: росЗМІ
Ключові моменти В Криму карали за українську ще зі школи

На окупованому Росією півострові Крим тривають жорсткі утиски та переслідування мешканців, які спілкуються українською чи споживають такий контент. До того ж карають за мову в Криму навіть дітей ще зі школи.

Про це розповіла одна з жінок-кримчанок, яка представилась анонімно в інтерв'ю Раміні Есхакзай

Реклама
Читайте також:

В Криму карали за українську ще зі школи

Одна з жінок пригадала, як в дитинстві, коли вона вчилася у п’ятому класі, вона захотіла заспівати українською мовою на уроці музики.

Вона розповіла, що її прохання вмить викликало напруження в класі, а в очах учительки з’явився страх. Хоча відкритої заборони не було, на підсвідомому рівні дівчинка відчула чіткий сигнал: цього краще не робити. 

"Я тоді заспівала, мені нічого не сказали, але на підсвідомому якомусь рівні ти одразу відчував цей тиск, і ти розумів, що треба робити, а що не треба робити. Тому що ти розумів, що якщо це будуть українські пісні, будуть питання: чому так, чому ви це слухаєте, чому ви пропагандуєте вже українське щось", — сказала жінка. 

Водночас, за її словами, татарською мовою співати дозволяли, але радше з розрахунку, щоб уникнути спротиву, дати мінімальний простір, але при цьому контролювати все довкола. 

Жінка також згадала, чому кримські татари не залишають півострів.

"Крим — це батьківщина кримсько-татарського народу, і якщо звідти вийдуть всі, хто вірить в Україну, то це знищить все. І кримськотатарський народ, він довго чекав повернення додому. І вдруге знову тікати — не для всіх це варіант", — сказала жінка. 

Нагадаємо, сьгодні, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора

Тим часом в Криму росіяни й надалі мілітаризують дітей та пропагандують їм антиукраїнську ідеологію. 

Крим діти українська мова кримські татари пропаганда школа
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації