Як у Криму придушували прояви української культури

Школа в Криму. Фото: росЗМІ

На окупованому Росією півострові Крим тривають жорсткі утиски та переслідування мешканців, які спілкуються українською чи споживають такий контент. До того ж карають за мову в Криму навіть дітей ще зі школи.

Про це розповіла одна з жінок-кримчанок, яка представилась анонімно в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Одна з жінок пригадала, як в дитинстві, коли вона вчилася у п’ятому класі, вона захотіла заспівати українською мовою на уроці музики.

Вона розповіла, що її прохання вмить викликало напруження в класі, а в очах учительки з’явився страх. Хоча відкритої заборони не було, на підсвідомому рівні дівчинка відчула чіткий сигнал: цього краще не робити.

"Я тоді заспівала, мені нічого не сказали, але на підсвідомому якомусь рівні ти одразу відчував цей тиск, і ти розумів, що треба робити, а що не треба робити. Тому що ти розумів, що якщо це будуть українські пісні, будуть питання: чому так, чому ви це слухаєте, чому ви пропагандуєте вже українське щось", — сказала жінка.

Водночас, за її словами, татарською мовою співати дозволяли, але радше з розрахунку, щоб уникнути спротиву, дати мінімальний простір, але при цьому контролювати все довкола.

Жінка також згадала, чому кримські татари не залишають півострів.

"Крим — це батьківщина кримсько-татарського народу, і якщо звідти вийдуть всі, хто вірить в Україну, то це знищить все. І кримськотатарський народ, він довго чекав повернення додому. І вдруге знову тікати — не для всіх це варіант", — сказала жінка.

Нагадаємо, сьгодні, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора.

Тим часом в Криму росіяни й надалі мілітаризують дітей та пропагандують їм антиукраїнську ідеологію.