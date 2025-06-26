Как в Крыму подавляли проявления украинской культуры

Школа в Крыму. Фото: росСМИ

На оккупированном Россией полуострове Крым продолжаются жесткие притеснения и преследования жителей, которые общаются на украинском или потребляют такой контент. К тому же наказывают за язык в Крыму даже детей еще со школы.

Об этом рассказала одна из женщин-крымчанок, которая представилась анонимно в интервью Рамине Эсхакзай.

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Одна из женщин вспомнила, как в детстве, когда она училась в пятом классе, она захотела спеть на украинском языке на уроке музыки.

Она рассказала, что ее просьба моментально вызвала напряжение в классе, а в глазах учительницы появился страх. Хотя открытого запрета не было, на подсознательном уровне девочка почувствовала четкий сигнал: этого лучше не делать.

"Я тогда запела, мне ничего не сказали, но на подсознательном каком-то уровне ты сразу чувствовал это давление, и ты понимал, что надо делать, а что не надо делать. Потому что ты понимал, что если это будут украинские песни, будут вопросы: почему так, почему вы это слушаете, почему вы пропагандируете уже украинское что-то", — сказала женщина.

В то же время, по ее словам, на татарском языке петь разрешали, но скорее из расчета, чтобы избежать сопротивления, дать минимальное пространство, но при этом контролировать все вокруг.

Женщина также вспомнила, почему крымские татары не покидают полуостров.

"Крым — это родина крымско-татарского народа, и если оттуда выйдут все, кто верит в Украину, то это уничтожит все. И крымскотатарский народ, он долго ждал возвращения домой. И второй раз снова бежать — не для всех это вариант", — сказала женщина.

Напомним, сегодня, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага.

Между тем в Крыму россияне и в дальнейшем милитаризируют детей и пропагандируют им антиукраинскую идеологию.