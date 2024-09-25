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Последний переход на зимнее время — когда украинцам нужно перевести часы

25 сентября 2024 14:04
Карина Приходько - Редактор
Переход на зимнее время — будут ли переводить стрелки часов в Украине
Девушка держит часы в руках. Фото: Freepick
Карина Приходько - Редактор

В Украине ночью с 26 на 27 октября состоится переход на зимнее время, что может стать последним, поскольку Верховная Рада отменила перевод часов на летнее время. Этот переход позволит украинцам получить дополнительный час сна.

Новини.LIVE собрали всю информацию о переводе часов.

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Последний переход на зимнее время в Украине

Украина вместе с рядом стран мира ежегодно переводит часы на зимнее время, чтобы уменьшить потребность в искусственном освещении и сэкономить таким образом электроэнергию.

В этом году, в ночь с 26 на 27 октября, украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время. Это связано с решением Верховной Рады, которая отменила переход на летнее время.

В 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад — на 03:00. В результате граждане получат дополнительный час сна в этот день.

Хотя смена времени в течение многих лет была привычным явлением, она имела как сторонников, так и противников.

Как перевод часов влияет на самочувствие людей

Многие ученые и медики считают, что ежегодный перевод часовых стрелок на один час вперед и назад имеет негативные последствия, в частности существенное ухудшение здоровья людей во время адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Исследователи из Каролинского института в Швеции провели обширное исследование и пришли к выводу, что переход на зимнее время в последнее воскресенье октября снижает риск сердечного приступа в понедельник. Основной причиной этого являются изменения в продолжительности сна, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Зато переход на "летнее" время негативно сказывается на нашем здоровье. Из-за значительного стресса люди часто сталкиваются с такими проблемами:

  • головные боли;
  • рост риска инфаркта;
  • обострение хронических заболеваний;
  • чувство усталости.

Как адаптироваться к изменениям

Чтобы легче перенести переход на зимнее время, специалисты рекомендуют за неделю до смены времени ложиться спать на 15 минут раньше. После перевода часов также следует соблюдать стабильный режим сна, больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физическими упражнениями.

Что известно о переводе времени в мире

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой состоялся в 1908 году в Великобритании, и это решение было обосновано возможностью экономии электроэнергии.

На сегодня 60 стран, включая Канаду, страны Евросоюза, Израиль, Иран, Австралию и Великобританию, применяют переход на летнее и зимнее время. Однако Европа уже несколько лет обсуждает возможность отмены этого процесса.

В Украине переход на сезонное время регулируется постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа стрелки часов переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4 часа — на час назад.

Недавно мы писали о том, как перевод часов влияет на организм украинцев. Ведь каждая смена ритма является большим стрессом.

Ранее мы сообщали, что ученые обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон об отмене перевода часов на летнее время. Они считают, что полный переход на зимнее время может привести к увеличению расходов на электроэнергию.

Верховная Рада Украина перевод часов зимнее время летнее время часы

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