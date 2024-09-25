Перехід на зимовий час — чи переводитимуть стрілки годинника в Україні

Дівчина тримає годинник в руках. Фото: Freepick

В Україні вночі з 26 на 27 жовтня відбудеться перехід на зимовий час, що може стати останнім, оскільки Верховна Рада скасувала переведення годинників на літній час. Цей перехід дозволить українцям отримати додаткову годину сну.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо переведення годинників.

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Останній перехід на зимовий час в Україні

Україна разом із низкою країн світу щороку переводить годинники на зимовий час, аби зменшити потребу в штучному освітленні та заощадити таким чином електроенергію.

Цьогоріч, у ніч з 26 на 27 жовтня, українці востаннє переведуть годинники на зимовий час. Це пов'язано з рішенням Верховної Ради, яка скасувала перехід на літній час.

О 04:00 за київським часом стрілки годинників будуть переведені на одну годину назад — на 03:00. В результаті громадяни отримають додаткову годину сну цього дня.

Хоча зміна часу протягом багатьох років була звичним явищем, вона мала як прихильників, так і противників.

Як переведення годинників впливає на самопочуття людей

Багато вчених та медиків вважають, що щорічне переведення годинникових стрілок на одну годину вперед і назад має негативні наслідки, зокрема суттєве погіршення здоров'я людей під час адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Дослідники з Каролінського інституту в Швеції провели велике дослідження та дійшли висновку, що перехід на зимовий час в останню неділю жовтня знижує ризик серцевого нападу в понеділок. Основною причиною цього є зміни у тривалості сну, які впливають на роботу серцево-судинної системи.

Натомість перехід на "літній" час негативно позначається на нашому здоров’ї. Через значний стрес люди часто стикаються з такими проблемами:

головний біль;

зростання ризику інфаркту;

загострення хронічних захворювань;

відчуття втомленості.

Як адаптуватися до змін

Щоб легше перенести перехід на зимовий час, фахівці рекомендують за тиждень до зміни часу лягати спати на 15 хвилин раніше. Після переведення годинників також варто дотримуватися стабільного режиму сну, більше часу проводити на свіжому повітрі та займатися фізичними вправами.

Що відомо про переведення часу в світі

Вперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку та на годину назад взимку відбулося у 1908 році у Великій Британії, і це рішення було обґрунтоване можливістю економії електроенергії.

На сьогодні 60 країн, включаючи Канаду, країни Євросоюзу, Ізраїль, Іран, Австралію та Велику Британію, застосовують перехід на літній і зимовий час. Однак Європа вже кілька років обговорює можливість скасування цього процесу.

В Україні перехід на сезонний час регулюється постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Щороку в останню неділю березня о 3 годині стрілки годинника переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня о 4 годині — на годину назад.

Нещодавно ми писали про те, як переведення годинників впливає на організм українців. Адже кожна зміна ритму є великим стресом.

Раніше ми повідомляли, що науковці звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням ветувати закон про скасування переведення годинників на літній час. Вони вважають, що повний перехід на зимовий час може призвести до збільшення витрат на електроенергію.