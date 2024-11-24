Компенсация за покупку украинской техники от Ощадбанка — кто получит

Ощадбанк компенсирует бизнесу 15% за покупку украинской техники
Ощадбанк подписал меморандум з Минэкономики. Он расширяет доступ клиентов банка к специальной программе. Украинские бизнесы могут получить компенсацию за приобретение отечественной техники.
Об этом сообщают на сайте Ощадбанка.
Как получить компенсацию за покупку техники от Ощадбанка
По условиям программы покупатели могут получить 15% компенсацию за приобретение энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства. Отмечается, что две тысячи украинских предприятий смогут обновить оборудование, купив технику у отечественных производителей.
"И это увеличение объемов производства, стабильная экономика, новые рабочие места, деньги в бюджет и т.д.", — отметила член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ, Наталья Буткова-Витвицкая.
Производители, желающие принять участие в программе, должны подать заявку в минэкономики в электронной форме. Также нужно указать перечень товаров, при покупке которых покупателю может начисляться компенсация. Кроме того, необходимо предоставить пакет документов. После проверки Минэкономики включит товары в список.
Покупатели для получения компенсации должны оплатить технику и оборудование через Ощадбанк. Затем необходимо подать в банк заявление на получение компенсации вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи товара. Такую технику и оборудование нельзя будет перепродавать за три года, иначе придется вернуть государству средства.
Напомним, в Киеве будут частично компенсировать переоборудование автомобилей военнослужащим с инвалидностью.
Украинские предприниматели смогут получить 15% компенсации за приобретение отечественной техники и оборудования уже в 16 банках, среди которых государственный Ощадбанк.
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