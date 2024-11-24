Компенсация за покупку украинской техники от Ощадбанка — кто получит

Строитель сверлит стену. Фото: Synthetic

Ощадбанк подписал меморандум з Минэкономики. Он расширяет доступ клиентов банка к специальной программе. Украинские бизнесы могут получить компенсацию за приобретение отечественной техники.

Об этом сообщают на сайте Ощадбанка.

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По условиям программы покупатели могут получить 15% компенсацию за приобретение энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства. Отмечается, что две тысячи украинских предприятий смогут обновить оборудование, купив технику у отечественных производителей.

"И это увеличение объемов производства, стабильная экономика, новые рабочие места, деньги в бюджет и т.д.", — отметила член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ, Наталья Буткова-Витвицкая.

Производители, желающие принять участие в программе, должны подать заявку в минэкономики в электронной форме. Также нужно указать перечень товаров, при покупке которых покупателю может начисляться компенсация. Кроме того, необходимо предоставить пакет документов. После проверки Минэкономики включит товары в список.

Покупатели для получения компенсации должны оплатить технику и оборудование через Ощадбанк. Затем необходимо подать в банк заявление на получение компенсации вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи товара. Такую технику и оборудование нельзя будет перепродавать за три года, иначе придется вернуть государству средства.

Напомним, в Киеве будут частично компенсировать переоборудование автомобилей военнослужащим с инвалидностью.

Украинские предприниматели смогут получить 15% компенсации за приобретение отечественной техники и оборудования уже в 16 банках, среди которых государственный Ощадбанк.