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Ощадбанк компенсує бізнесу 15% за купівлю української техніки

24 листопада 2024 06:01
Ольга Антоновська - редактор
Компенсація за купівлю української техніки від Ощадбанку — хто отримає
Будівельник свердлить стіну. Фото: Synthetic
Ольга Антоновська - редактор

Ощадбанк підписав меморандум з Мінекономіки. Він розширює доступ клієнтів банку до спеціальної програми. Так, українські бізнеси можуть отримати компенсацію за придбання вітчизняної техніки.

Про це інформують на сайті Ощадбанку.

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Як отримати компенсацію за покупку техніки від Ощадбанку

За умовами програми покупці можуть отримати 15% компенсації за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва. Зазначається, що дві тисячі українських підприємств зможуть оновити обладнання, купивши техніку у вітчизняних виробників.

"І це збільшення обсягів виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет тощо", — зазначила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Виробники, які хочуть взяти участь у програмі, мають подати заявку до мінекономіки в електронній формі. Також потрібно зазначити перелік товарів, під час купівлі яких покупцеві може нараховуватись компенсація. Крім того, необхідно надати пакет документів. Після перевірки Мінекономіки включить товари до переліку.

Покупці для отримання компенсації мають оплатити техніку та обладнання через Ощадбанк. Потім необхідно подати до банку заяву на отримання компенсації разом із копією платіжного документа та актом приймання-передавання товару. Таку техніку та обладнання не можна буде перепродавати упродовж трьох років, інакше доведеться повернути державі кошти.

Нагадаємо, у Києві будуть частково компенсувати переобладнання автомобілів військовослужбовцям з інвалідністю.

Українські підприємці матимуть змогу отримати 15% компенсації за придбання вітчизняної техніки та обладнання вже в 16 банках, серед яких державний Ощадбанк.

Мінекономіки Ощадбанк гроші компенсація фінанси платформа "Зроблено в Україні"

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06:01 Ощадбанк компенсує бізнесу 15% за купівлю української техніки

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