Ракета РФ Орешник не новая — ей минимум 7 лет

Ракетный комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росСМИ

В ночь на 21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник", которую затем в видеообращении президент РФ Владимир Путин назвал новейшей разработкой, которая только что была создана. Однако результаты исследования обломков говорят о том, что глава Кремля соврал.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Defence Express.

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Одна из деталей ракеты "Орешник" содержала серийный номер и дату изготовления — 12 апреля 2017 года. Это свидетельствует, что собрали ракету примерно в 2017-2018 годах и с тех пор она хранилась на складе.

Одна из деталей ракеты "Орешник" с маркировкой ЭФИТ 302811.002 и датой 12.04.2017. Фото: Defence Express

Издание пишет, что 2017 год совпадает с планами запуска серийного производства ракеты РС-26 "Рубеж", идентифицируемой как "Орешник". Однако в марте 2018 Москва официально отменила принятие РС-26 на вооружение. Это указывает на то, что к разработке "Орешника" приступили еще в начале 2010-х годов, ведь 2017 год — это лишь дата производства отдельной детали.

Особое внимание привлекает индекс детали — "ЭФИТ 302811.002". Обозначение "ЭФИТ" связано с российским НПЦАП (научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина), входящим в состав "Роскосмоса". Это предприятие разрабатывает системы управления для ракетных комплексов, в том числе "Зенит", "Протон-М" и разгонных блоков "Фрегат". Например, для ракеты "Зенит" система имеет индекс "ЭФИТ 377513.008", а для блока "Фрегат" — "ЭФИТ.378111.003".

Известно, что НПЦАП создал систему управления для межконтинентальной ракеты "Тополь-М". Также в решении Арбитражного суда Московской области (дело № А41-96126/22 от 21 июля 2023 года) упоминается система управления ЭФИТ.373868.064 для Минобороны РФ. Она предназначалась для космической головной части изделия с индексом 14П422, хотя его точное название найти не удалось.

Таким образом, НПЦАП, вероятно, снабжал систему управления для "Орешника", всего ракетного комплекса, блока разведения боевых частей или последней ступени ракеты. Это согласуется с предположениями, что "Орешник" создавали по принципу использования готовых элементов, в частности, ступеней от ракеты "Ярс", которая является модернизацией "Тополь".

Факт существования в 2017 году системы управления для ракет средней дальности доказывает, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, разрабатывая эти ракеты, наряду с ракетами для "Искандера".

"Учитывая то, что анализ обломков ракеты, которой РФ нанесла удар, продолжаются, вполне возможно ожидать и других довольно интересных результатов исследований", — резюмировало издание.

Напомним, на днях на своей ежегодной пресс-конференции Путин предложил нанести удар "Орешником" по Киеву. Целью он назвал проверку, смогут ли западные системы ПВО ее перехватить. Также он сказал, что заинтересован в проведении технологической дуэли ХХI века.

Кроме того, мы писали, что по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, "Орешник" является выдумкой Кремля.