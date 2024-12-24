Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow "Орешник" не является новой ракетой РФ, — Defence Express arrow

"Орешник" не является новой ракетой РФ, — Defence Express

24 декабря 2024 03:46
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Ракета РФ Орешник не новая — ей минимум 7 лет
Ракетный комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росСМИ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник", которую затем в видеообращении президент РФ Владимир Путин назвал новейшей разработкой, которая только что была создана. Однако результаты исследования обломков говорят о том, что глава Кремля соврал.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Defence Express.

Читайте также:

Какие факты доказывают, что "Орешник" может быть старой ракетой

Одна из деталей ракеты "Орешник" содержала серийный номер и дату изготовления — 12 апреля 2017 года. Это свидетельствует, что собрали ракету примерно в 2017-2018 годах и с тех пор она хранилась на складе.

"Орешник" не является новой ракетой РФ, — Defence Express - фото 1
Одна из деталей ракеты "Орешник" с маркировкой ЭФИТ 302811.002 и датой 12.04.2017. Фото: Defence Express

Издание пишет, что 2017 год совпадает с планами запуска серийного производства ракеты РС-26 "Рубеж", идентифицируемой как "Орешник". Однако в марте 2018 Москва официально отменила принятие РС-26 на вооружение. Это указывает на то, что к разработке "Орешника" приступили еще в начале 2010-х годов, ведь 2017 год — это лишь дата производства отдельной детали.

Особое внимание привлекает индекс детали — "ЭФИТ 302811.002". Обозначение "ЭФИТ" связано с российским НПЦАП (научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина), входящим в состав "Роскосмоса". Это предприятие разрабатывает системы управления для ракетных комплексов, в том числе "Зенит", "Протон-М" и разгонных блоков "Фрегат". Например, для ракеты "Зенит" система имеет индекс "ЭФИТ 377513.008", а для блока "Фрегат" — "ЭФИТ.378111.003".

Известно, что НПЦАП создал систему управления для межконтинентальной ракеты "Тополь-М". Также в решении Арбитражного суда Московской области (дело № А41-96126/22 от 21 июля 2023 года) упоминается система управления ЭФИТ.373868.064 для Минобороны РФ. Она предназначалась для космической головной части изделия с индексом 14П422, хотя его точное название найти не удалось.

Таким образом, НПЦАП, вероятно, снабжал систему управления для "Орешника", всего ракетного комплекса, блока разведения боевых частей или последней ступени ракеты. Это согласуется с предположениями, что "Орешник" создавали по принципу использования готовых элементов, в частности, ступеней от ракеты "Ярс", которая является модернизацией "Тополь".

Факт существования в 2017 году системы управления для ракет средней дальности доказывает, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, разрабатывая эти ракеты, наряду с ракетами для "Искандера".

"Учитывая то, что анализ обломков ракеты, которой РФ нанесла удар, продолжаются, вполне возможно ожидать и других довольно интересных результатов исследований", — резюмировало издание.

Напомним, на днях на своей ежегодной пресс-конференции Путин предложил нанести удар "Орешником" по Киеву. Целью он назвал проверку, смогут ли западные системы ПВО ее перехватить. Также он сказал, что заинтересован в проведении технологической дуэли ХХI века.

Кроме того, мы писали, что по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, "Орешник" является выдумкой Кремля.

владимир путин война в Украине Россия ракетный удар Орешник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

04:08 В Киеве на фоне атаки дронов были слышны взрывы

Срочная новость

04:03 В Киеве и ряде областей объявили тревогу - что известно

03:46 "Орешник" не является новой ракетой РФ, — Defence Express

03:26 В "Азове" нужны люди, умеющие ремонтировать БпЛА — вакансия

02:46 Из-за мазута из танкеров РФ произошел массовый выброс дельфинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:30 Как мужчинам сняться с розыска ТЦК — есть только один способ

01:32 Военный дважды самовольно покидал службу — как его наказал суд

01:30 Ряд студентов смогут свободно выезжать за пределы Украины

00:30 Когда ТЦК не имеет права направлять на ВВК

00:16 Профессор КНУ грубо высказался насчет украинок — детали скандала

Срочная новость

04:08 В Киеве на фоне атаки дронов были слышны взрывы

Срочная новость

04:03 В Киеве и ряде областей объявили тревогу - что известно

03:46 "Орешник" не является новой ракетой РФ, — Defence Express

03:26 В "Азове" нужны люди, умеющие ремонтировать БпЛА — вакансия

02:46 Из-за мазута из танкеров РФ произошел массовый выброс дельфинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:30 Как мужчинам сняться с розыска ТЦК — есть только один способ

01:32 Военный дважды самовольно покидал службу — как его наказал суд

01:30 Ряд студентов смогут свободно выезжать за пределы Украины

00:30 Когда ТЦК не имеет права направлять на ВВК

00:16 Профессор КНУ грубо высказался насчет украинок — детали скандала

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке