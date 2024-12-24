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"Орешнік" не є новою ракетою РФ, — Defence Express

24 грудня 2024 03:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ракета РФ Орешник не новая — ей минимум 7 лет
Ракетный комплекс РС-26 "Рубеж". Фото: росСМИ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У ніч проти 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік", яку потім у відеозверненні президент РФ Володимир Путін назвав найновішою розробкою, яка тільки но було створена. Однак результати дослідження уламків говорять про те, що глава Кремля збрехав.

Про це у понеділок, 23 грудня, повідомляє Defence Express.

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Одна з деталей ракети "Орешник" містила серійний номер і дату виготовлення — 12 квітня 2017 року. Це свідчить, що зібрали ракету приблизно у 2017-2018 роках, і відтоді вона зберігалася на складі.

"Орешнік" не є новою ракетою РФ, — Defence Express - фото 1
Одна з деталей ракети "Орешник" з маркуванням ЕФИТ 302811.002 та датою 12.04.2017. Фото: Defence Express

Видання пише, що 2017 рік збігається з планами запуску серійного виробництва ракети РС-26 "Рубеж", яку ідентифікують як "Орешник". Однак у березні 2018 року Москва офіційно скасувала прийняття РС-26 на озброєння. Це вказує на те, що розробку "Орешника" розпочали ще на початку 2010-х років, адже 2017 рік — це лише дата виробництва окремої деталі.

Особливу увагу привертає індекс деталі — "ЕФИТ 302811.002". Позначення "ЕФИТ" пов’язане з російським НПЦАП (Науково-виробничий центр автоматики і приладобудування імені академіка Н. А. Пілюгіна), який входить до складу "Роскосмосу". Це підприємство розробляє системи управління для ракетних комплексів, зокрема "Зенит", "Протон-М" і розгінних блоків "Фрегат". Наприклад, для ракети "Зенит" система має індекс "ЕФИТ 377513.008", а для блоку "Фрегат" — "ЕФИТ.378111.003".

Відомо, що НПЦАП створив систему управління для міжконтинентальної ракети "Тополь-М". Також у рішенні Арбітражного суду Московської області (справа № А41-96126/22 від 21 липня 2023 року) згадується система управління ЕФИТ.373868.064 для Міноборони РФ. Вона призначалася для космічної головної частини виробу з індексом 14П422, хоча його точну назву знайти не вдалося.

Таким чином, НПЦАП, ймовірно, постачав систему управління для "Орешника", усього ракетного комплексу, блоку розведення бойових частин або останнього ступеня ракети. Це узгоджується з припущеннями, що "Орешник" створювали за принципом використання готових елементів, зокрема ступенів від ракети "Ярс", яка є модернізацією "Тополя".

Факт існування у 2017 році системи управління для ракети середньої дальності доводить, що Росія порушувала Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, розробляючи ці ракети, поряд із ракетами для "Искандера".

"Враховуючи те, що аналіз уламків ракети, якою РФ завдала удар тривають, цілком можливо очікувати й на інші доволі цікаві результати досліджень", — резюмувало видання.

Нагадаємо, днями на своїй щорічній пресконференції Путін запропонував завдати удару "Орешніком" по Києву. Метою він назвав перевірку, чи зможуть західні системи ППО її перехопити. Також він сказав, що зацікавлений у проведенні технологічної дуелі ХХI століття.

Крім того ми писали, що за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, "Орешнік" є вигадкою Кремля.

володимир путін війна в Україні Росія ракетний удар Орєшнік

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