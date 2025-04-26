В Генштабе заявили, что операция ВСУ в Курской области РФ продолжается

Украинские военные выполняют боевую задачу. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области. Следовательно, по данным Генштаба, операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается.

Об этом пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила в Telegram 26 апреля.

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Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается — заявление Генштаба

В Генштабе ВСУ отметили, что сообщения представителей высшего командования России о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны", — сообщили в Генштабе.

А также добавили, что с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий врага, еще одно такое боевое столкновение сейчас продолжается. Сейчас угроза окружения подразделений ВСУ отсутствует.

"Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск является ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное", — объяснили в Генштабе.

А также отметили, что активные действия украинских войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются.

Что предшествовало заявлению Генштаба ВСУ об операции на Курщине

В субботу, 26 апреля, российскому диктатору Владимиру Путину отчитались, что якобы "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.

Сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

"Полный разгром противника в Курском пограничье приближает разгром неонацистского режима", — сказал Путин.

Напомним, что недавно председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о значении Курской операции для Харькова.

В то же время недавно ВСУ ударили по объекту в районе населенного пункта Теткино в Курской области России.