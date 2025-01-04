В Украине отключат 3G

Рука со смартфоном. Фото: Unsplash

В Украине мобильные операторы начнут выключать свои 3G сети уже в этом году. Это необходимо, чтобы освободить место для сети 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги.

Об этом сообщает НКЕК.

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Компания заявила, что стремится обеспечить справедливое отношение к клиентам во время этого процесса. В связи'связи с тем, там убедились, что мобильные операторы будут обеспечивать максимальное информирование и выгодные предложения для абонентов при переходе с 3G на 4G

Операторы уведомят вас перед отключением 3G в вашем регионе.

Если ваш телефон уже поддерживает 4G, никаких действий не требуется.

Если ваш смартфон не поддерживает 4G/LTE, рассмотрите возможность замены устройства на более современное. Это позволит вам оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом без ограничений.

Также отмечается, что отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако, для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G, чтобы избежать неудобств в будущем.

Как перейти на 4G

Для смартфонов на Android:

Откройте "Настройки";

Перейдите в раздел "Соединения" или "Сети";

Выберите пункт "Мобильные сети"

Найдите настройки "Тип сети" или "Режим сети";

Установите режим "4G" или "LTE".

Для смартфонов на iOS:

Откройте "Настройки";

Перейдите в раздел "Сотовые данные";

Активируйте "Сотовые данные", и устройство автоматически подключится к доступной сети.

"Будьте всегда на связи и пользуйтесь всеми преимуществами современных технологий", — говорится в сообщении.

Напомним, SpaceX продолжает выводить спутники Starlink на орбиту. В среду, 4 декабря, компания запустила ракету Falcon 9 с еще 20 спутниками.

Также мы писали, что SpaceX объявила о запуске спутниковых интернет-услуг со Starlink по всему миру. Эта система будет направлена на устранение мертвых зон по всей планете.