В Україні відключать 3G

Рука зі смартфоном. Фото: Unsplash

В Україні мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі вже цього року. Це необхідно, щоб звільнити місце для мережі 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

Про це повідомляє НКЕК.

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Компанія заявила, що прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу. Через те там пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G

Оператори повідомлять вас перед вимкненням 3G у вашому регіоні.

Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно.

Якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, розгляньте можливість заміни пристрою на сучасніший. Це дозволить вам залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень.

Також зазначається, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому.

Як перейти на 4G

Для смартфонів на Android:

Відкрийте "Налаштування";

Перейдіть у розділ "З’єднання" або "Мережі";

Оберіть пункт "Мобільні мережі"

Знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі";

Встановіть режим "4G" або "LTE".

Для смартфонів на iOS:

Відкрийте "Налаштування";

Перейдіть у розділ "Стільникові дані";

Активуйте "Стільникові дані", і пристрій автоматично під'єднайтеся до доступної мережі.

"Будьте завжди на зв'язку та користуйтесь усіма перевагами сучасних технологій", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, SpaceX продовжує виводити супутники Starlink на орбіту. У середу, 4 грудня, компанія запустила ракету Falcon 9 з ще 20 супутниками.

Також ми писали, що SpaceX оголосила про запуск супутникових інтернет-послуг зі Starlink по всьому світу. Ця система буде спрямована на усунення мертвих зон по всій планеті.